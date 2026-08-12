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從篩檢到追蹤不漏接 彰基狂掃國健署癌症防治表揚5大獎

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰基榮獲國健署「癌症防治績優醫學中心典範獎」，由副院長張東浩醫師（右）代表領獎，並成為全台獲獎數最多的醫學中心。圖／彰基提供
彰基榮獲國健署「癌症防治績優醫學中心典範獎」，由副院長張東浩醫師（右）代表領獎，並成為全台獲獎數最多的醫學中心。圖／彰基提供

國民健康署昨天舉辦癌症防治績優醫療院所表揚，彰化基督教醫院獲「癌症防治績優醫學中心典範獎」、「肺篩品質王」、「乳篩擴大先鋒王」、「大腸篩擴大先鋒王」等多項肯定，胸腔科主任林聖皓並獲「癌篩尖兵獎」，獎項居醫學中心之冠。彰基表示，得獎關鍵在於院方對癌症篩檢的全面支持，以及從篩檢、診斷到陽性追蹤的系統性布局。

彰基總院長陳穆寬表示，癌症篩檢不是完成檢查就結束，而是要從主動邀請、高品質篩檢、資訊與AI輔助，到陽性個案追蹤，建立完整照護鏈，真正把可能罹癌的民眾接住，透過早期發現、早期診斷及早期治療，才能降低癌症死亡率，守住病人及家庭。

近年國健署擴大癌症篩檢對象，大腸癌篩檢擴大至45至74歲，並納入40至44歲具家族史者；乳癌篩檢擴大至40至74歲女性；肺癌篩檢也擴大高風險族群。面對政策調整，彰基立即整合流程、增加資源並建置資訊系統，主動辨識符合資格民眾，提高篩檢與追蹤效率。

以肺癌篩檢為例，彰基採用1152切低劑量電腦斷層，兼顧影像品質與低輻射劑量，符合資格者可當日檢查。檢查後由放射科醫師判讀，並導入AI協助偵測肺部小結節，搭配標準化報告及批次上傳機制，降低人工登錄與等待時間。若影像異常或個案未依期回診，則由個案管理師主動提醒，形成完整追蹤閉環。

統計顯示，彰基2025年及2026年分別發現21例及23例肺癌確診個案，兩年度均有近9成以上屬早期肺癌，顯示高品質篩檢及後續追蹤有助於癌症早期發現。此外，彰基將篩檢延伸至住院服務，透過資訊系統串接入院評估、年齡及吸菸史等資料，自動提示符合資格者，讓高風險病人也能及時接受篩檢。

為推動全院參與，總院長陳穆寬提高癌症篩檢轉介獎勵，並增設個人達標獎勵，鼓勵各單位主動邀請符合資格民眾接受篩檢，提升乳癌及大腸癌新納入族群的篩檢量能。同時強化陽性個案追蹤，確保疑似異常者完成後續診斷，避免「篩到了，病人卻沒有回來」。

陳穆寬表示，彰基將持續提升癌症篩檢涵蓋率與追蹤品質，朝健康台灣2030年癌症標準化死亡率降低三分之一的目標努力。

彰基總院長陳穆寬捧著「癌症防治績優醫學中心典範獎」獎座，展現彰基推動癌症篩檢與精準防治成果。圖／彰基提供
彰基總院長陳穆寬捧著「癌症防治績優醫學中心典範獎」獎座，展現彰基推動癌症篩檢與精準防治成果。圖／彰基提供

國健署 篩檢 癌症

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