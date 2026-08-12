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31歲健康女耳下藏腫塊2年…變大變硬 醫警告：不處理恐變惡性

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
醫師林甫禎說明，運用內視鏡輔助與顏面神經監測系統，為患者精準切除腮腺腫瘤。圖／長安醫院提供
醫師林甫禎說明，運用內視鏡輔助與顏面神經監測系統，為患者精準切除腮腺腫瘤。圖／長安醫院提供

31歲魏女身體健朗，兩年前無意間摸到左耳下有顆小腫塊，由於不痛不癢就不以為意，直到近期腫塊變大至近2公分且變硬，就醫確診為耳下腺（腮腺）多形性腺瘤，經接受切除手術後恢復良良好，讓她重拾燦爛笑容。

台中長安醫院耳鼻喉頭頸外科醫師林甫禎說明，腮腺腫瘤初期多以「無痛性腫塊」呈現，常讓人失去戒心而延誤就醫。臨床上腮腺腫瘤約兩成機率為惡性，且即便是良性腫瘤，若長時間放任不管，除了會隨時間逐漸變大、增加手術難度外，未來更有癌化風險，因此建議盡早接受評估與手術切除。

「腮腺手術最嚴峻的挑戰，在於顏面神經穿透其中。」林甫禎指出，顏面神經負責控制眼皮閉合、抬眉及嘴角笑肌等重要表情，若手術中不慎拉扯或損傷神經，可能導致顏面神經麻痺、嘴角歪斜或眼皮無法閉合等併發症。

魏女經林甫禎詳細評估與檢查，醫療團隊採用內視鏡輔助，並導入「顏面神經監測系統」。術中避免使用肌肉鬆弛劑，透過監測器即時追蹤神經反應，成功將腫瘤與神經精準分離，且手術切口巧妙隱藏於耳後自然皮褶處，兼顧美觀與安全。

林甫禎提醒，若發現耳下或頸部有持續存在、甚至逐漸變大或變硬的無痛性腫塊，切莫因不痛而忽視。現今頭頸部手術技術相當成熟，透過超音波輔助檢查與術中神經監測系統的防護，能大幅降低神經損傷的風險。及早發現、接受精準治療，便能安心告別腫瘤隱患，保有良好的生活品質。

腫瘤 確診 健康

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