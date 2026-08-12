車廂廁所撿百萬現金 依鐵路法沒人領將收歸高鐵公司所有

高鐵清潔人員日前在車廂廁所發現不明提袋，打開赫見裡面竟藏百萬現金。網傳失主是南部某政治人物遺落，但事發至今2日仍未有人認領，至今巨款仍由高鐵保管。高鐵公司強調，將依遺失物流程處理。據了解，依法若超過1年沒人領，將全數歸高鐵公司所有。

台灣高鐵679次列車，10日晚間7時10分從南港開出，要前往左營。沒想到列車在嘉義站離站後，清潔人員於廁所內發現一個提袋，打開一看裡頭竟裝有100萬現金。清潔人員隨即通知列車長，並於晚間9時20分列車抵達終點站後，由高鐵人員收入保險箱協助保管。

高鐵公司表示，將依「遺失物」處理，若經檢視可辨識遺失人資料，將主動聯繫前來認領；若無法辨識，將建檔及入庫，等待遺失人認領。

高鐵公司指出，遺失物依「鐵路法」保管1年，若無人認領，電子產品類如筆記型電腦、手機、相機、DV及隨身碟等，因涉及「個人資料保護法」問題，將委由政府立案之資源回收商進行銷毀，以避免爭端；如為衣物、用品類物品，將捐予公益團體辦理義賣活動及轉贈弱勢機構。

不過現金該怎麼處理？實際搜尋高鐵遺失物查詢系統，短短半年間，「現金遺失物」多達5939筆。依「鐵路法」規定，遺失物經公告1年後仍無人領取，鐵路機構即取得其所有權。也就是說，高鐵將取得這筆鉅款，但如何處分，高鐵並無特別說明。