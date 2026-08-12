影／外籍男酒醉騷擾女乘客遭拒載 華航：不理性行為零容忍

中華航空一架原訂昨天凌晨23時10分飛往阿姆斯特丹的CI-73航班，發生一起外籍乘客因酒醉情緒不穩且騷擾女乘客的個案，該航班機長當下決定拒載，並於滑行途中折返讓男子下機退關。華航強調，以飛安及航空保安為最高原則，對不理性行為零容忍。

航空警察局保安警察大隊第一隊第二分隊分隊長許庚辛表示，警方今天凌晨0時接獲華航通報，原定11日晚間11時10分起飛的班機，在滑行途中因有外籍男子酒醉鬧事，機長最後決定折返並請警方協助。

許庚辛指出，員警到場後將這名鬧事的外籍年輕男子帶下飛機並辦理退關，男子都相當配合未再出現踰矩的行為，遭騷擾女乘客也在警方詢問時表示不需提告，最後班機於凌晨1時5分重新後推起飛，未再發生其他狀況。

航空警察局呼籲，旅客搭機應遵守航班秩序，若遇滋擾情事，可立即向警方或航空公司服務人員求助，以維護自身及其他旅客安全。

華航表示，公司嚴正看待機上旅客滋擾與不當行為，事發當下也按照標準作業程序執行，立即通報航警到場處理，後續由航警陪同滋擾旅客離機。華航以飛安及航空保安為最高原則，對於滋擾不理性行為堅持零容忍，感謝機上旅客的耐心等候與理解，以及相關單位協助。

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