社宅13萬戶變3萬？ 內政部：目標不變

「賴總統任期若是8年，社宅目標還是13萬戶！」內政部長劉世芳12日備詢時說明，3萬戶是目前與地方政府討論可行的草案，但未來會隨著多元興辦社宅而增加；但藍委王鴻薇質疑，數字落差過大，且近來兆基與寄居蟹的包租代管爆發投資詐騙，居住政策很多面向要檢討。

3萬戶是第一階段

內政部長劉世芳與部會官員12日於內政委員會，就兆基包租代管、社宅目標等議題接受備詢。民進黨立委黃捷詢問劉世芳，外界盛傳總統賴清德的社宅計畫將從13萬戶變成3萬戶，相關計畫是否屬實？劉世芳回應說，過去是13萬戶直接興辦，現在變成多元興辦，包括容積獎勵、危老都更與婚育宅等。

「這只是第一階段！」國土署長蔡長展解釋，社宅多元興辦計畫中，地方會先與中央盤點適合的土地，第一階段可以很快作的範圍是3萬戶，但這個計畫每年都會滾動檢討，地方陸續若有更多土地釋出，戶數就會增加。

包租代管投資黑幕

但國民黨立委王鴻薇質疑，內政部的書面報告中並沒有明確表示「13萬戶會確實落實」，且近來包括兆基與寄居蟹公司的包租代管公司涉及投資詐騙，且包租代管容易掌握房東資料，並將房東納為投資詐騙的目標，然後社宅的目標浮動下，「居住政策有很多地方要檢討！」

王鴻薇質疑，兆基公司的財務是否有問題？住都中心董事長花敬群說，牽涉到公司內部重組，但王鴻薇質疑，難道兆基公司包租代管業務的房東與租客權益不用保障？若兆基因為牽涉投資詐騙，帳戶被列為警示戶怎麼辦？花敬群表示，目前包租代管業務沒有受到影響，銀行方面也知道狀況。

劉世芳則回應說，內政部有請兆基與寄居蟹釐清近日財務爭議的疑慮，若無法明確答覆，會暫停他們第四期包租代管的撥付計畫，並啟動行政調查程序。

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