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恐影響檢查排程！台大醫院放射師缺額逾10人 主管嘆全台缺工所致

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台大醫院放射師缺額逾10人，目前雖運作順暢，但若人力不招滿，待健康大樓設備上線後，恐會分流部分人力，導致排程無法全開。圖為電腦斷層檢測示意圖。聯合報系資料照
台大醫院放射師缺額逾10人，目前雖運作順暢，但若人力不招滿，待健康大樓設備上線後，恐會分流部分人力，導致排程無法全開。圖為電腦斷層檢測示意圖。聯合報系資料照

日前有民眾反映，台大醫院電腦斷層（CT）排程需等候至少半年，台大醫院今天與業界簽署合作備忘錄，導入智慧顯影劑注射系統，盼減少作業時間。台大院長余忠仁提到，院方將於新落成的健康大樓新設2台CT設備，台大影像醫學部主任陳雅芳說，該院放射師缺額逾10人，目前雖運作順暢，但若人力不招滿，待健康大樓設備上線後，恐會分流部分人力，排程無法全開。

台大醫院總院目前配置7台CT設備，每天服務病患數量約400人，每台設備需配置1位放射師，及檢查室內、檢查室外各1名護理師。陳雅芳指出，健康大樓將新設2台CT設備，此外，磁振造影（MRI）設備也會從現行9台，增加至11台，加上其他檢測項目，預期對放射師等醫事人員人力需求增加，台大已提前開出缺額，對外招募放射師。

「目前院內放射師缺額仍多，有10多位尚未招滿。」陳雅芳指出，國內各行業都缺工，此為難解困境，也恐影響病人檢查排程，導入智慧設備雖可減輕同仁工作負擔，但一台設備配置1位放射師為固定編制，當放射師人力不夠時，恐導致排程無法全開，例如原先可排程至小夜班時段，恐需改為只排到白班，影像醫學部醫師人力也不足，若病人檢測完畢後，「打不出報告也不行」。

目前台大放射師缺額因應健康大樓擴大招募，余忠仁說，人力招募情況正逐漸回升。陳雅芳亦表示，目前院內放射師人力足夠因應總院檢查需求，若未來健康大樓完工，且檢查設備開始運轉，恐分流部分放射師人力，多少仍會影響總院排程，台大持續與台北市立聯合醫院合作，讓部分病人至市聯醫分院檢查，目前已有2家分院加入此「轉檢」機制。

台大與市聯醫建立「綠色通道」，提供不需施打顯影劑胸部CT檢查，由台大安排轉檢後，病人在聯醫完成檢查，影像與報告可直接與台大資訊系統串接，多數患者隔周即可回台大門診看報告，通常病人在院方安排後，隔天便能接受檢查，且院方安排專屬接駁車，至市聯醫後另有專人引導動線，讓不少病人緩解在「非台大」醫院檢查的疑慮。

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