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性別影響旅遊成本？因女性安全需求高

台灣醒報／ 記者楊程翔／台北報導
女性要獨自安全旅遊，往往因住宿、活動及交通等付出更高的成本，顯示公平定價是旅遊業應面對的問題 。示意圖／台灣醒報
女性要獨自安全旅遊，往往因住宿、活動及交通等付出更高的成本，顯示公平定價是旅遊業應面對的問題 。示意圖／台灣醒報

女性要獨自安全旅遊，往往得付更多錢！女性獨旅市場占全球獨旅人口71% ，女性專屬旅遊因此逐漸成為市場產品，但女性為了滿足安全需求，常選擇女性專屬住宿、私人房間、女性旅遊團或較安全的交通方式，如此常得付出較高的成本，顯示定價的性別差異成為旅遊業應面對的問題。

安全成旅遊成本

根據《BBC Travel》報導，「女性專屬旅遊」的興起與女性旅客對安全及舒適的需求有關，部分女性在獨自旅行時，會選擇女性專屬住宿、女性旅遊團或其他能降低與陌生人接觸風險的服務。

然而，這些選項往往價格較高。旅遊業傳統上以雙人入住或多人同行作為住宿、郵輪及旅行團的定價基礎，獨自旅行者因此可能面臨「單人附加費」以補平其營運成本，若女性又希望選擇女性專屬或安全性較高的產品，實際支出可能進一步增加。

女性專屬旅遊的爭議在於女性是否因自身安全需求而必須承擔更多旅行費用，以及旅遊業定價方式是否公平。

獨旅成本仍偏高

根據《Solo Female Travelers》提到，女性獨旅目前占全球獨旅的71%，且73%從未獨旅的女性將較高成本視為阻礙，，調查也顯示，女性專屬宿舍可能比混合宿舍價格更高，許多旅行團與活動甚至要求至少2人才能成行，使獨旅者必須支付兩人的費用或等待其他旅客報名，顯示女性安全獨旅的成本問題。

此外根據《Safeture》發布的2026女性旅客風險地圖，全球有29國被列為女性旅客高度關注地區，風險包括性騷擾、性暴力、公共場所及交通工具騷擾、言語與肢體威脅，以及性別歧視與法律差異等，凸顯安全條件為重要的考量因素，旅遊業應提供更符合女性需求的安全資訊與服務。

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