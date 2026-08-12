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不吸菸、無慢性病 可延後13年失智

台灣醒報／ 記者楊程翔／台北報導

中年人不吸菸、沒有慢性病，可以延長13年免於失智！美國朗格尼醫學中心研究團隊分析1萬2409名中年人，追蹤平均26年發現，沒有上述吸菸、慢性病風險者，平均可維持30.1年無失智生活，比具備這些風險者多了近13年健康生活。

三項風險差13年

根據《地球報》報導，研究團隊追蹤參與者45至65歲期間的血壓、第2型糖尿病與吸菸這三項風險狀況，並觀察後續失智發展。

結果顯示，三項風險中，沒有任何一項風險者平均有30.1年無失智生活，具1項風險者為26.3年、2項為21年，3項皆有者則約17年，前後相差近13年，顯示有吸菸習慣或慢性病者失智會較健康者早發生。

中年健康影響晚年

根據《衛報》報導，吸菸、慢性病等風險因素常在中年出現，長期下來可能影響神經退化，盼透過研究能鼓勵民眾戒菸，並從45歲起留意自身血管健康。

全球失智症人口預計到2050年將成長近三倍、達1.53億人，但專家認為，其實近半數失智症病例可被預防或延後發生。

這項研究把焦點從「罹患失智症的機率」轉向「能維持多少年無失智生活」，讓民眾更容易理解中年健康對晚年腦部健康的具體影響。雖然目前沒有保證能預防失智症的方法，但改善心血管健康風險仍有助降低失智症風險。

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