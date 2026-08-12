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起飛滑行中外籍醉客鬧事騷擾乘客 華航折返拒載

中央社／ 桃園機場12日電

航空警察局表示，今天凌晨桃園機場往阿姆斯特丹的華航班機在滑行起飛途中，1名外籍乘客酒醉騷擾鄰座女乘客，遭機長拒載，折返讓男子下機退關，班機延誤近2小時後重新起飛。

中華航空CI73班機從桃園飛往阿姆斯特丹，昨天晚間準備起飛時，有一名男乘客騷擾隔壁女乘客，座艙長通知機長，隨後班機折返，機長報警處理，此航班在凌晨1時重新起飛。

航空警察局保安警察大隊第一隊第二分隊分隊長許庚辛接受媒體聯訪表示，警方今天凌晨0時接獲華航通報，原定11日晚間11時10分起飛的班機，在滑行途中因有外籍男子酒醉鬧事，機長最後決定折返並請警方協助。

許庚辛指出，員警到場後將這名鬧事的外籍年輕男子帶下飛機並辦理退關，男子都相當配合未再出現踰矩的行為，遭騷擾女乘客也在警方詢問時表示不需提告，最後班機於凌晨1時5分重新後推起飛，未再發生其他狀況。

航空警察局呼籲，旅客搭機應遵守航班秩序，若遇滋擾情事，可立即向警方或航空公司服務人員求助，以維護自身及其他旅客安全。

華航表示，公司嚴正看待機上旅客滋擾與不當行為，事發當下也按照標準作業程序執行，立即通報航警到場處理，後續由航警陪同滋擾旅客離機。華航以飛安及航空保安為最高原則，對於滋擾不理性行為堅持零容忍，感謝機上旅客的耐心等候與理解，以及相關單位協助。

華航 乘客 航班

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