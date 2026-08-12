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碳費運用公聽會 專家建議調漲費率、碳稅取代碳費

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
立法院衛環委員會於今舉行「氣候變遷因應法碳費徵收、減量誘因及溫室氣體管理基金運用制度」公聽會。記者李柏澔／攝影
立法院衛環委員會於今舉行「氣候變遷因應法碳費徵收、減量誘因及溫室氣體管理基金運用制度」公聽會。記者李柏澔／攝影

排碳大戶今年首度繳納碳費，環境部6月公布繳納情形，本次收取碳費達49.7億元，立法院衛環委員會於今舉行「氣候變遷因應法碳費徵收、減量誘因及溫室氣體管理基金運用制度」公聽會。多名與會人士表示，除了碳費費率應持續調漲，也提出應以碳稅逐步取代碳費。環境部表示，會納入後續政策的檢討。

在氣候變遷因應法授權下，環境部訂定碳費收費辦法等4項子法，在2024年10月21日公布碳費徵收費率，我國碳費制度在2025年正式上路，收費對象為年排放量達2.5萬噸以上的電力排碳源及製造業，並在2026年5月首次繳費完成，總共有461廠（240）家企業，總金額達49.7億元。

根據環境部統計，碳費徵收對象若有轉換低碳燃料等有效的減量措施，可以提出自主減量計畫向中央主管機關申請審查核定，2025年總共有430廠提出，最後核定了402廠，以目標年2030年估算，每年可減碳約4520萬噸。

環境權保障基金會氣候變遷暨公正轉型部主任湯琳翔會中表示，碳費應優先投入加速難減排產業轉型的政策工具，例如補貼低碳公共採購的綠色溢價，或推動碳差價合約鼓勵事業投資創新減碳技術，以及提供能源貧窮家戶節能家電租賃補助、維修券等。

湯琳翔強調，企業必須認知到未來碳定價一定會持續上漲，才能促進現在的減碳投資，也必須釋放出未來必定會持續上漲的價格訊號，而獲得社會支持才更有持續上漲的空間。

台北科技大學教授林文印指出，碳費制度中的碳排放交易制度（ETS），對於排放量品質的掌握、各方申報排放量的品質等都要留意，碳費與ETS結合起來，應該要跟下一階段的減碳目標緊密對應。

中研院經濟研究所兼任研究員蕭代基表示，應該推動碳稅而非碳費，碳稅用途不受專款專用的限制，因為碳費即使收了幾十億和百億，未來要做碳移除工作也根本不夠，同時也要進行稅制改革，例如用稅收補助和返還人民，另外也要投入到碳移除基金，否則後代會很辛苦。

碳稅聯盟共同發起人潘翰聲也指出，碳費專款專用，碳稅統收統支，碳稅行政成本較低，我國9成能源都來自進口，因此從源頭課徵碳稅就會更容易，加上社會大眾對碳費無感，如果碳稅有碳紅利返還，民眾就會有感和帶動改革，也會遠小於綠色通膨帶來的經濟負擔。

環境部政務次長謝燕儒回應，在第1屆費率審議委員會時有做成決議，提出長期碳費費率可參考國際碳價水準，定於2030年後每噸1200至1800元之間，再推算碳費費率分階段進行調整。同時，環境部也會審慎評估第2階段的碳費費率，這包括本期自主減量計畫的減量效果，以及整體的經濟與物價水準等進行綜合評估。

至於碳稅、ETS（碳排放交易制度）、CBAM（碳邊境調整機制）或是碳捕捉儲存制度（CCS），謝燕儒說，ETS在2026年會做試行的準備，2027年推動試行計畫，2028年進行試行交易，其他相關建議也會納入後續政策的檢討，也會強化跨部會以及中央與地方的協作。

碳費 調漲 氣候變遷

延伸閱讀

碳費公聽會籲費率至少每噸800元 環境部：納入後續政策檢討

律師：台灣碳費為混合型制度 應評估真實碳成本、補貼機制

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