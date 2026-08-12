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外傭申請鬆綁上路3個月 已核准5277件

中央社／ 台北12日電

政府鬆綁外籍幫傭申請條件，家有未滿12歲孩童即可申請，根據統計，政策上路3個月，已核准申請件數5277件，其中有55%家庭成員兒童人數超過2人、13.1%具特殊家長身分。

外籍幫傭申請條件今年4月中旬起鬆綁，只要家有未滿12歲孩童即可申請外籍幫傭，每月須繳納就業安定費新台幣5000元；家有罕病兒或是3名未滿12歲兒童等特殊需求家庭，就安費降為2000元，申請案也優先審核。

根據流程，民眾若要申請外籍家庭幫傭，必須先進行國內求才，確認無法聘僱到合適的本國籍勞工就會獲得求才證明書，並可向政府申請招募許可、開始移工招募流程，確認聘僱移工後就會發給聘僱許可。

政策上路3個月，根據勞動部統計，各地就服中心受理申請國內求才案件累計1萬798件，而勞動部受理招募許可案件累計6372件，已核准件數5277件。

在已核准件數中，有2903件、55%的家庭成員兒童人數超過2人，有694件、13.1%的家庭成員有特殊家長及兒童身分，勞動部表示，如果家庭成員有特殊家長身分，將加快審查速度。

勞動部也分析，政策正式上路後，截至4月30日平均每天約有185件國內求才申請案，5月1日至5月31日平均每天約127件申請案，而6月1日至6月30日平均每天約87件申請案，7月1日至7月12日平均每天約74件申請案，未來趨勢尚待進一步觀察。

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