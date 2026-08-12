智齒沒問題卻被說一定要拔？牙醫曝原因：拖到老更麻煩

不少人都有拔智齒的經驗，麻藥退去後可能出現腫脹、疼痛等不適，因此有些人只要智齒沒有明顯症狀，就希望能不拔則不拔。一名網友好奇詢問，牙醫明明說她的智齒「目前沒問題」，卻又表示「一定要處理」，讓她不解，沒有推擠、也沒有蛀牙，「不拔會怎麼樣？」

一名網友在Threads發文表示，日前看牙醫時，醫師告訴她智齒目前沒有明顯問題，但仍建議一定要處理。由於智齒沒有推擠其他牙齒，也沒有蛀牙，加上她相當抗拒拔牙，因此好奇詢問其他人的經驗，想知道如果選擇不拔，未來是否真的會造成影響。

牙醫師吳博鈞在留言區解釋，智齒位於口腔最深處，即使生長方向正常，通常仍較難徹底清潔，久而久之容易出現蛀牙、牙周病等問題，甚至波及前方的第二大臼齒，也可能產生囊腫或其他病變。他表示，除非是「完全骨性阻生」且長期沒有造成問題，否則多數情況仍會建議評估是否拔除。

吳博鈞也提醒，年輕時若選擇不拔，未來年紀增加後才因發炎、蛀牙等問題需要拔除，手術難度可能更高，傷口癒合能力也較差，術後併發症隨之增加，「病患就得承擔這樣的風險」。

貼文也引起不少過來人共鳴，有網友分享，自己過去因為智齒不痛而一直拖著不拔，直到橫向生長的智齒反覆推擠前方牙齒，引發發炎、頭痛及臉頰疼痛，最後痛到受不了才拔除，直言「當下沒怎樣，真的不代表未來不會怎樣」，認為若醫師判斷有必要，趁年輕、身體恢復能力較佳時處理，反而比較輕鬆。也有網友表示，「逃到71歲都沒放過的病人…年輕醫師技術好的，癒合快很多，有時病患是介意那價錢」。

另有牙醫師曾針對「智齒到底要不要拔」發文說明，坦言其實沒有適用所有人的標準答案，但臨床上最常見的問題，就是患者很難將智齒周圍清潔乾淨，長期下來不只智齒本身可能蛀牙，也可能造成鄰近第二大臼齒牙周病惡化、蛀牙，嚴重時甚至蛀到神經，後續還得接受根管治療及製作牙套，反而增加時間與醫療花費。

如果暫時不想拔智齒，牙醫也建議至少每半年至一年定期檢查，特別注意智齒及第二大臼齒周圍的牙周狀況，以及牙縫是否開始蛀牙，必要時搭配X光檢查，以便及早發現問題。至於智齒是否一定要拔，仍需依每個人的生長方向、清潔情況及口腔健康狀況，由牙醫師個別評估。