快訊

中職／陳鏞基引退專刊造成轟動 棒球之路讓球迷超感動

詹姆士借款200萬登記設立公司後匯出 涉開空殼公司遭起訴

國民黨南下辦行動中常會…被問韓國瑜怒轟傅崐萁一事 鄭麗文2字回應

聽新聞
0:00 / 0:00

影／中捷藍線BC11標動工 盧秀燕：將和綠線構成台中黃金十字軸

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市政府今天在梧棲區舉辦「台中捷運藍線建設計畫BC11標土建及設施機電工程」動工祈福典禮，市長盧秀燕主持。記者黃仲裕／攝影
台中市政府今天在梧棲區舉辦「台中捷運藍線建設計畫BC11標土建及設施機電工程」動工祈福典禮，市長盧秀燕主持。記者黃仲裕／攝影

台中捷運藍線建設去完成機電系統暨機廠與主變電站統包工程開工，「路線段工程」BC11標今年7月完成決標。台中市府今天舉辦「台中捷運藍線建設計畫BC11標土建及設施機電工程」動工祈福典禮，市長盧秀燕表示，藍線捷運是台中市海線交通動脈，將來和已完工的綠線會構成台中市的黃金十字軸。

今天的動工典禮在梧棲國小舉辦，市長盧秀燕主持率市府團隊，立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔和何欣純與民代、里長多人到場。

台中市府表示，BC11標是藍線西端海線高架段重要主線工程，完成發包後已依施工計畫推進相關作業，後續各項工序將依工程期程循序銜接。 台中捷運藍線是串聯海線、市中心及屯區的重要東西向軌道建設，也是市民期待多年的重大公共建設。市府將依既定計畫持續推進BC11標及藍線各項工程，要求工程團隊兼顧施工安全、工程品質、交通維持及居民生活需求，穩健推動捷運建設。

台中市捷工局長蘇瑞文表示，BC11標位於藍線西端海線高架路段，全長約2.49公里，工程內容包括高架橋梁、3座高架車站土建及設施機電工程，以及相關附屬設施，工程經費約新台幣119.58億元，契約工期1950日曆天。工程團隊將召開地方施工說明會向民眾說明工程及交通維持規劃，傾聽地方意見、回應民眾疑慮，降低施工影響並凝聚地方共識。

後依施工程序陸續辦理路權接管、測量放樣、行道樹移植、管線遷移及施工圍籬架設等作業，各項工序並將依施工計畫及現場條件循序銜接。捷工局指出，BC11標施工範圍位於海線重要交通廊帶，後續施工涉及既有道路、植栽及地下管線等環境條件，市府將持續協調相關機關、管線單位及地方需求，妥善規劃各階段施工及交通維持措施，並落實工地安全、環境保護及施工品質管理，盡力降低工程對沿線交通與居民生活的影響。捷工局表示，市府將依契約及核定施工計畫持續管控BC11標各項工程進度，並督促工程團隊做好各工序間的協調與銜接，在兼顧安全、品質及地方交通需求的前提下，穩健推進藍線建設。

盧秀燕表示，大家都知道台中捷運藍線去年已經開工，土建標第一標今天開工，捷運是非常大的工程，除了機電、機廠，土建也很重要，因此土建第一標今天開工。

她說這條捷運主要就是台中市的海線動脈，將來和綠線會構成台中市的黃金十字軸，未來我們會繼續投資哈，希望加速推進。她說這條捷運從海線出發，今天動工的三站是台中港站、梧棲國小站及童綜合醫院站。土建的第二標五站也已經發包成功，今年底會開工。

地方擔心捷運動工期間影響交通，盧秀燕表示，捷運綠線施工文心路是主要的道路，捷運綠線如果都可以蓋得起來，藍線的交通條件比捷運綠線還要好，更沒有問題，但是多少會影響交通，例如有時候公車站牌會稍微移動，路面會稍微縮小一點，施工過程陣痛期，她希望大家稍微忍耐一下。

台中市政府今天在梧棲區舉辦「台中捷運藍線建設計畫BC11標土建及設施機電工程」動工祈福典禮，市長盧秀燕主持。記者黃仲裕／攝影
台中市政府今天在梧棲區舉辦「台中捷運藍線建設計畫BC11標土建及設施機電工程」動工祈福典禮，市長盧秀燕主持。記者黃仲裕／攝影

台中市政府今天在梧棲區舉辦「台中捷運藍線建設計畫BC11標土建及設施機電工程」動工祈福典禮，市長盧秀燕主持。記者黃仲裕／攝影
台中市政府今天在梧棲區舉辦「台中捷運藍線建設計畫BC11標土建及設施機電工程」動工祈福典禮，市長盧秀燕主持。記者黃仲裕／攝影

台中市政府今天在梧棲區舉辦「台中捷運藍線建設計畫BC11標土建及設施機電工程」動工祈福典禮，市長盧秀燕主持。記者黃仲裕／攝影
台中市政府今天在梧棲區舉辦「台中捷運藍線建設計畫BC11標土建及設施機電工程」動工祈福典禮，市長盧秀燕主持。記者黃仲裕／攝影

盧秀燕 台中 藍線

延伸閱讀

影／韓國瑜怒批傅崐萁 盧秀燕：二人各有難處、外界不用見縫插針

新北捷運10周年 邁向四環八線

六都最後拼圖到位！台南捷運藍線將動工　平實營區房價站穩6字頭

五泰輕軌完成環評　五股洲子洋重劃區房市受矚目

相關新聞

車廂廁所撿百萬現金 依鐵路法沒人領將收歸高鐵公司所有

高鐵清潔人員日前在車廂廁所發現不明提袋，打開赫見裡面竟藏百萬現金。網傳失主是南部某政治人物遺落，但事發至今2日仍未有人認領，至今巨款仍由高鐵保管。高鐵公司強調，將依遺失物流程處理。依法超過一年沒人領，將全數歸高鐵公司所有。

今年颱風生成又快又多！粉專：南卡是55年來最早第17號颱

南卡颱風今天上午8時生成，為今年第17個颱風。今年颱風生成速度好像特別快、特別多？民間氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，沒錯，經統計氣象署1958年以來有完整官方記錄的颱風資料，今年編號第17號颱風生成時間為8月12日上午8時，是1971年來第17號颱最早生成的時間，若從官方颱風歷史記錄來看，也是歷史第3早，僅次於1965、1971年。

吳明賢倒下1.5個月 台大醫院曝他仍未甦醒「已做準備」進入亞急性照顧

台大醫學院院長吳明賢6月23日在住家倒下，被緊急送醫救治，迄今逾1.5個月仍未甦醒，台大校長陳文章已簽署公文，由台大醫學院前院長倪衍玄自本月起暫代職務。台大醫院院長余忠仁今天透露吳明賢最新病況，表示「有在幫他做些準備」，即將進入亞急性、長期照顧，而目前吳院長意識尚未恢復。

黑白格走入歷史！外界憂北車大廳「禁坐令」再起 台鐵：原則維持現況

新光三越取得台北車站商場經營權，預計8月底將整建規畫送交台鐵審核，經典的車站大廳黑白格，也將走入歷史。但外界憂心，改裝是否會讓「禁坐令」藉機復辟？台鐵直球回應，未來裝修完成後，原則將維持現有營運管理方式。

疊單報酬鬧爭議Uber Eats退讓但要漲價 勞動部：緊盯平台作為

外送員權益保障及外送平臺管理法上路未滿月，Uber Eats就鬧出將疊單工時計算砍半，引發工會強烈不滿，並發動一案一罰的檢舉大隊，勞動部也強硬點名Uber Eats已經違法。Uber Eats今也退讓表示將調整系統，也會在月底前補報酬差額給外送員。對此，勞動部表示，將持續追蹤平台後續作為。

半個台灣下雨了！13縣市大雨特報 恐一路下到晚上

中央氣象署下午15時20分針對全台13縣市發布大雨特報，指出西南風影響及午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，今(12)日基隆、大台北、台南地區、恆春半島及桃園至南投、嘉義、高屏、宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積水，山區請慎防溪水暴漲。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。