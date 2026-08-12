影／中捷藍線BC11標動工 盧秀燕：將和綠線構成台中黃金十字軸

台中捷運藍線建設去完成機電系統暨機廠與主變電站統包工程開工，「路線段工程」BC11標今年7月完成決標。台中市府今天舉辦「台中捷運藍線建設計畫BC11標土建及設施機電工程」動工祈福典禮，市長盧秀燕表示，藍線捷運是台中市海線交通動脈，將來和已完工的綠線會構成台中市的黃金十字軸。

今天的動工典禮在梧棲國小舉辦，市長盧秀燕主持率市府團隊，立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔和何欣純與民代、里長多人到場。

台中市府表示，BC11標是藍線西端海線高架段重要主線工程，完成發包後已依施工計畫推進相關作業，後續各項工序將依工程期程循序銜接。 台中捷運藍線是串聯海線、市中心及屯區的重要東西向軌道建設，也是市民期待多年的重大公共建設。市府將依既定計畫持續推進BC11標及藍線各項工程，要求工程團隊兼顧施工安全、工程品質、交通維持及居民生活需求，穩健推動捷運建設。

台中市捷工局長蘇瑞文表示，BC11標位於藍線西端海線高架路段，全長約2.49公里，工程內容包括高架橋梁、3座高架車站土建及設施機電工程，以及相關附屬設施，工程經費約新台幣119.58億元，契約工期1950日曆天。工程團隊將召開地方施工說明會向民眾說明工程及交通維持規劃，傾聽地方意見、回應民眾疑慮，降低施工影響並凝聚地方共識。

後依施工程序陸續辦理路權接管、測量放樣、行道樹移植、管線遷移及施工圍籬架設等作業，各項工序並將依施工計畫及現場條件循序銜接。捷工局指出，BC11標施工範圍位於海線重要交通廊帶，後續施工涉及既有道路、植栽及地下管線等環境條件，市府將持續協調相關機關、管線單位及地方需求，妥善規劃各階段施工及交通維持措施，並落實工地安全、環境保護及施工品質管理，盡力降低工程對沿線交通與居民生活的影響。捷工局表示，市府將依契約及核定施工計畫持續管控BC11標各項工程進度，並督促工程團隊做好各工序間的協調與銜接，在兼顧安全、品質及地方交通需求的前提下，穩健推進藍線建設。

盧秀燕表示，大家都知道台中捷運藍線去年已經開工，土建標第一標今天開工，捷運是非常大的工程，除了機電、機廠，土建也很重要，因此土建第一標今天開工。

她說這條捷運主要就是台中市的海線動脈，將來和綠線會構成台中市的黃金十字軸，未來我們會繼續投資哈，希望加速推進。她說這條捷運從海線出發，今天動工的三站是台中港站、梧棲國小站及童綜合醫院站。土建的第二標五站也已經發包成功，今年底會開工。

地方擔心捷運動工期間影響交通，盧秀燕表示，捷運綠線施工文心路是主要的道路，捷運綠線如果都可以蓋得起來，藍線的交通條件比捷運綠線還要好，更沒有問題，但是多少會影響交通，例如有時候公車站牌會稍微移動，路面會稍微縮小一點，施工過程陣痛期，她希望大家稍微忍耐一下。

台中市政府今天在梧棲區舉辦「台中捷運藍線建設計畫BC11標土建及設施機電工程」動工祈福典禮，市長盧秀燕主持。記者黃仲裕／攝影

台中市政府今天在梧棲區舉辦「台中捷運藍線建設計畫BC11標土建及設施機電工程」動工祈福典禮，市長盧秀燕主持。記者黃仲裕／攝影