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高血壓藥用藥溶離試驗不合格 回收8.7萬錠

中央社／ 台北12日電

食藥署公布，高血壓用藥「保你爾膜衣錠8毫克」在安定性試驗時，發現溶離試驗結果低於規格情形，恐影響藥效，啟動1批號、銷售量8萬7360錠回收作業，將於8月24日前完成。

根據衛生福利部食品藥物管理署公布的藥品回收訊息，健喬信元醫藥生技股份有限公司的「保你爾膜衣錠8毫克 Beniel F.C. Tablets 8 mg」（衛署藥製字第057368號），批號「2KA31」產品，因接獲藥品不良品通報，啟動回收。

這個藥品藥品主成分為benidipine hydrochloride，核准適應症為高血壓。

食藥署藥品組簡任技正劉佳萍告訴媒體，日前接獲許可證持有商健喬信元通報，案內批號藥品安定性試驗時，發現有溶離試驗結果低於檢驗規格的情形，可能影響藥品品質與療效的穩定性。

該批號已銷售數量為共計8萬7360錠。食藥署已要求廠商於今年8月24日前完成回收作業並繳交調查報告及預防矯正措施，倘藥商未依規定辦理回收作業，將依藥事法91條，處新台幣20萬至500萬元罰鍰。

劉佳萍說，經洽業者表示，尚有其他未受影響的批號藥品，且庫存量充足，亦會持續生產，且該成分還有另外2張藥品許可證，尚無藥品短缺之虞；對用藥有疑慮者，應儘速回診與醫師討論，處方其他適當藥品。

食藥署 高血壓

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