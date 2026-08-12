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高鐵首組新世代列車周六前抵台 封路轉送燕巢

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
首組「N700ST」新世代列車出港，預計周六前抵達台灣。圖／台灣高鐵提供
首組「N700ST」新世代列車出港，預計周六前抵達台灣。圖／台灣高鐵提供

台灣高鐵斥巨資向日本購入12組新世代列車「N700ST」，首組新車7月底出廠，歷經熊本強震、颱風侵擾，昨天終於正式的從笠戶港出發，預計周六在高雄港將有盛大的抵台典禮。周日列車一早將直送燕巢機廠，路上將有相應交通管制。

高鐵公司最新曝光首組「N700ST」列車在港邊吊掛上船並啟航畫面。新車被拆成12節車廂，乘著同一艘貨輪，從笠戶港航向高雄。

高鐵公司表示，從出廠到起運，歷經地震與颱風的震撼，「N700ST」終究是克服考驗、順利啟程。

高鐵公司也新建「航海日誌」網站，除了細數新車特色，也將逐日航程紀錄，和鐵道迷一起倒數抵達那一天。

新車歷經數千公里海上航行抵台後，預計周六上午將於高雄港舉辦盛大的抵台典禮。典禮結束後將直送燕巢機廠進行後續測試，明年7月1日準時上線。

高雄燕巢區公所也提前預告，周日新車要送往機廠時，因沿路拍攝作業，部分路段將實施短暫交通管制，請用路人提前留意並配合現場交通指揮人員引導通行。

據區公所提供資訊，管制時間為周日的上午6時30分至8時30分。管制路段為澄觀路、和平路一段、鳳澄路、鳳東路、角宿路、大學路至燕巢總機廠。

首組「N700ST」新世代列車出港，預計周六前抵達台灣。圖／台灣高鐵提供
首組「N700ST」新世代列車出港，預計周六前抵達台灣。圖／台灣高鐵提供

首組「N700ST」新世代列車出港，預計周六前抵達台灣。圖／台灣高鐵提供
首組「N700ST」新世代列車出港，預計周六前抵達台灣。圖／台灣高鐵提供

道路管制公告。圖／取自高雄市燕巢區公所粉絲專頁
道路管制公告。圖／取自高雄市燕巢區公所粉絲專頁

高鐵 新車 高雄港

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