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今年颱風生成又快又多！粉專：南卡是55年來最早第17號颱

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
南卡颱風未來將逐漸朝東轉北移動。圖／取自「觀氣象看天氣」臉書粉專
南卡颱風未來將逐漸朝東轉北移動。圖／取自「觀氣象看天氣」臉書粉專

南卡颱風今天上午8時生成，為今年第17個颱風。今年颱風生成速度好像特別快、特別多？民間氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，沒錯，經統計氣象署1958年以來有完整官方記錄的颱風資料，今年編號第17號颱風生成時間為8月12日上午8時，是1971年來第17號颱最早生成的時間，若從官方颱風歷史記錄來看，也是歷史第3早，僅次於1965、1971年。

南卡颱風目前位在日本小笠原群島南方海域，「觀氣象看天氣」表示，預計未來將逐漸朝東轉北移動，而由於預期接下來的海氣條件都不是太適合它發展，也會在未來幾天短暫發展後減弱消散。

「觀氣象看天氣」表示，未來2周可以看到，熱帶季內震盪（ＭJO）濕區都盤踞在菲律賓以東、西北太平洋上，表示在這2周西北太平洋都屬於對流較活躍的型態，也意味著對於颱風來說都是是十分有利的生成背景，在模式上也有看到持續有擾動或颱風生成的訊號。

而台灣接下來也持續受到西南風與低壓帶影響，「觀氣象看天氣」表示，西南部整天天氣都不太穩定，特別是早晚，午後北部及山區有旺盛的午後雨發展的型態，外出記得攜帶雨具。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

颱風 氣象署

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