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環團提永續城市5大指標 促六都市長參選人簽署

中央社／ 台北12日電

多組環團今天發起「永續韌性城市政策承諾」，邀請六都市長參選人針對綠能、防災、高溫、水患及交通5大指標簽署，預計9月底前收回、10月上旬公布結果，檢驗參選人環境治理願景。

多組環團聯合召開記者會表示，今天將邀請六都市長參選人簽署「永續韌性城市政策承諾」，預計9月底前收回，並在10月上旬公布簽署結果。

環團並提出永續城市5大指標，包含再生能源與產業轉型、防災韌性與民生保障、高溫調適與健康安全、水患治理、永續交通等。

台灣環境規劃協會秘書長陳郁屏表示，六都集中了大量人口，再生能源發展也應建立在「更民主、更透明、更在地」的治理基礎上，必須完善再生能源資訊公開與光電審查機制，保障在地居民與公民組織參與。

綠色公民行動聯盟研究員劉如意表示，過去防災多著重災後搶修，備援供電也經常仰賴柴油發電機，然而真正具有韌性的防災體系，應從社區建立分散式的備援供電能力，並打造照顧弱勢的防災系統。

台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯指出，近5年台灣熱傷害人數約增加一倍，六都市長應統籌高溫行動計畫，建立專責機制、穩定預算及量化目標，並整合氣候、健康、人口等建立風險地圖，將風廊、樹蔭及避暑空間納入都市設計與老屋改善，並讓脆弱族群實質參與。

台灣河溪網協會秘書長鄒明軒提出水患治理轉型的3項策略，包含土地共同承洪、河川保育及復育、社區與產業耐淹轉型。舉例而言，盤點學校操場、公園綠地、停車場等公有空間，改造為兼具滯洪功能的複合空間；廣設透水鋪面、雨水花園等地表逕流削減措施；針對易淹水地區推動在地滯洪補貼等。

還路於民行人路權促進會秘書長吳宜蒨呼籲制定「雙零交通願景自治條例」，建立跨局處治理機制，將交通零死亡與運輸淨零納入核心施政目標；推動道路空間重分配，優先保障步行與自行車，打造安全、連續、無障礙的運輸路網。

除此之外，台灣身心障礙者自立生活聯盟常務監事段可薇表示，極端氣候帶來的停電與災害，對許多障礙者而言是生死攸關的課題。有效的防災政策必須建立在日常生活與城市建設中，如建築物應具備無障礙避難動線與設施，並建立多元溝通與無障礙的公民參與機制。

環團 六都 永續

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