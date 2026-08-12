耗資35億馬太鞍溪橋復建進度超前4.12% 今年底北上線雙向通車

花蓮台9線馬太鞍溪橋去年9月因堰塞湖溢流潰壩遭大水沖斷，新建的永久橋去年12月底開始復建工程，重建經費35億元，目前進度已超前約4.12%。交通部表示，馬太鞍溪新橋預計今年底完成北上單線雙向通車，明年全線完工，並改採200年防洪標準。

馬太鞍溪橋去年9月23日遇上百年一遇的堰塞湖潰壩，導致整座橋遭沖毀，公路局先是在災後18天內搶通溪床涵管便橋，之後再考量水淹通車安全問題，耗資4.3億於原橋西側施設鋼便橋，並於今年1月1日通車，同時馬太鞍溪橋永久橋梁復建工程也在進行中，興建經費約35億元。

交通部表示，截至8月9日止，永久橋整體工程進度已達52.31%，超前4.12%，全套管基樁則已經全數完成，預計今年底北上線雙向通車、明年全橋完工，盼早日把這條安全、溫暖的回家之路交還給花東鄉親。

根據公路局規畫，台9線馬太鞍溪永久新橋的雙線通車時程採「2階段通車」，目標今年12月底首波通車，屆時將先開放北上線「單線雙向」通車，雙向各一車道行車，屆時車流將會從現有的臨時鋼便橋，引導切換到永久新橋上，提升汛期通行安全。

第二階段則待南下線完工後，採「全線雙向」通車，預計2027年底前達成，恢復天災前的四線道交通規模。

另外，為記取潰壩教訓，新建的永久橋防洪規格從原先的100年防洪標準，提升到最高的「200年防洪標準」，不僅將新橋設計為單側橋寬14公尺、南下北上共28公尺寬度，長度564公尺，為提高抗洪能力，還加大跨徑至85公尺，梁底高於計畫堤頂1.8公尺，比沖毀的舊橋抬高9公尺。