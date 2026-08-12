快訊

人設崩壞！育兒網紅毒駕載幼女肇事 MDA濃度超標45.7倍檢訴求重刑

2026國旅補助攻略一次看！平日住宿「最高折3200元」、26家遊樂園免費玩

吳明賢倒下1.5個月 台大醫院曝他仍未甦醒「已做準備」進入亞急性照顧

聽新聞
0:00 / 0:00

大稻埕8分鐘煙火最佳觀賞點曝！周六夏日節無人機展演壓軸

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
「2026大稻埕夏日節」本周六壓軸場登場。圖／北市觀光傳播局提供
「2026大稻埕夏日節」本周六壓軸場登場。圖／北市觀光傳播局提供

七夕前，「2026大稻埕夏日節」本周六壓軸無人機展演登場，加上8分鐘主題煙火及精彩舞台演出，將再度點亮大稻埕夜空，北市觀傳局也特別推薦最佳觀賞點，就在4號水門舞台前方草地。

北市觀傳局表示，周六除有無人機燈光展、主題煙火及精彩舞台，台北地下街還有「夏日浴衣祭」、熊讚生日派對、「本草派對」及「潮台北」等活動，邀請民眾抓住夏日尾聲，感受台北最好玩城市風景。

北市觀傳局長余祥表示，「2026大稻埕夏日節」壓軸場即將登場，以「蜘蛛人×台北意象」為主題的無人機燈光展演，加上8分鐘主題煙火及精彩舞台演出再度點亮大稻埕。

觀傳局表示，民眾只要從3號或5號水門進入場域，往4號水門方向移動，即可看到活動舞台，不僅能欣賞精彩舞台演出外，也能以最舒適且完整視角欣賞夜空中的無人機及主題煙火秀；且適逢七夕情人節將至，現場更藏有浪漫限定彩蛋，邀請大家相約大稻埕，在璀璨夜空下共度浪漫時光。

觀傳局提醒，8月15日周六晚間7時至11時，活動周邊市區道路有交通管制，並將視情況擴大彈性管制範圍，請民眾多利用大眾運輸工具。此外，切勿為觀賞煙火將車輛違規停於高架道路路肩或其他禁止停車路段，以免影響道路通行及自身與其他用路人安全；活動散場時也請依工作人員引導，有序離場，讓大家都能平安通行。

「2026大稻埕夏日節」本周六壓軸場登場。圖／北市觀光傳播局提供
「2026大稻埕夏日節」本周六壓軸場登場。圖／北市觀光傳播局提供

煙火 大稻埕 無人機

延伸閱讀

8到10月都有活動 谷關遊客中心泰雅原民樂舞與工藝手作登場

琵琶湖3市煙火大會突喊卡 市府澄清未參與、主辦方疑點重重

颱風昌鴻衝擊日本交通航班 北陸最大規模三國煙火大會取消

「大稻埕夏日節」璀璨登場！ 蜘蛛人降臨臺北 煙火ｘ無人機燈光秀河岸共賞

相關新聞

今年颱風生成又快又多！粉專：南卡是55年來最早第17號颱

南卡颱風今天上午8時生成，為今年第17個颱風。今年颱風生成速度好像特別快、特別多？民間氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，沒錯，經統計氣象署1958年以來有完整官方記錄的颱風資料，今年編號第17號颱風生成時間為8月12日上午8時，是1971年來第17號颱最早生成的時間，若從官方颱風歷史記錄來看，也是歷史第3早，僅次於1965、1971年。

吳明賢倒下1.5個月 台大醫院曝他仍未甦醒「已做準備」進入亞急性照顧

台大醫學院院長吳明賢6月23日在住家倒下，被緊急送醫救治，迄今逾1.5個月仍未甦醒，台大校長陳文章已簽署公文，由台大醫學院前院長倪衍玄自本月起暫代職務。台大醫院院長余忠仁今天透露吳明賢最新病況，表示「有在幫他做些準備」，即將進入亞急性、長期照顧，而目前吳院長意識尚未恢復。

雙颱共存！未來1周雷雨突襲中南部 北部午後熱對流

未來1周天氣不穩定，中央氣象署技正謝佩芸表示，受到西南風或低壓帶影響，尤其中南部地區有局部雷雨或短延時強降雨，中部地區有時也會有局部短暫陣雨，其他地方上午天氣比較穩定，中午之後也有機會出現午後雷陣雨，外出要攜帶雨具備用。沒下雨的時候高溫炎熱，周六之前沿海地區留意滿潮前後可能有積淹水現象。

台北熱炸！全台4縣市飆破36度 醫示警「中暑黃金30分鐘」

颱風「白海豚」已遠離台灣，但各地天氣依然炎熱，中央氣象署發布高溫資訊，今天白天台北市、新北市為橙色燈號，有機率連續出現36度高溫。衛福部今公布熱傷害就診統計人次數，8月截至11日，總計236人次，光是8月11日就有33人次，僅次於8月4日的39人次。

大稻埕8分鐘煙火最佳觀賞點曝！周六夏日節無人機展演壓軸

七夕前，「2026大稻埕夏日節」本周六壓軸無人機展演登場，加上8分鐘主題煙火及精彩舞台演出，將再度點亮大稻埕夜空，北市觀傳局也特別推薦最佳觀賞點，就在4號水門舞台前方草地。

半夜突發「雷擊性頭痛」 50歲婦腦動脈瘤爆裂南投醫院首例微創搶救

50歲林姓女子日前半夜突發「雷擊性頭痛」，痛到伴隨噁心、嘔吐，緊急送往衛福部南投醫院，經電腦斷層發現蜘蛛網膜下腔出血，確認為前交通動脈瘤破裂。神經外科團隊緊急施行經動脈栓塞術，成功封閉動脈瘤，患者術後恢復良好，目前持續門診追蹤。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。