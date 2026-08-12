大稻埕8分鐘煙火最佳觀賞點曝！周六夏日節無人機展演壓軸

七夕前，「2026大稻埕夏日節」本周六壓軸無人機展演登場，加上8分鐘主題煙火及精彩舞台演出，將再度點亮大稻埕夜空，北市觀傳局也特別推薦最佳觀賞點，就在4號水門舞台前方草地。

北市觀傳局表示，周六除有無人機燈光展、主題煙火及精彩舞台，台北地下街還有「夏日浴衣祭」、熊讚生日派對、「本草派對」及「潮台北」等活動，邀請民眾抓住夏日尾聲，感受台北最好玩城市風景。

北市觀傳局長余祥表示，「2026大稻埕夏日節」壓軸場即將登場，以「蜘蛛人×台北意象」為主題的無人機燈光展演，加上8分鐘主題煙火及精彩舞台演出再度點亮大稻埕。

觀傳局表示，民眾只要從3號或5號水門進入場域，往4號水門方向移動，即可看到活動舞台，不僅能欣賞精彩舞台演出外，也能以最舒適且完整視角欣賞夜空中的無人機及主題煙火秀；且適逢七夕情人節將至，現場更藏有浪漫限定彩蛋，邀請大家相約大稻埕，在璀璨夜空下共度浪漫時光。

觀傳局提醒，8月15日周六晚間7時至11時，活動周邊市區道路有交通管制，並將視情況擴大彈性管制範圍，請民眾多利用大眾運輸工具。此外，切勿為觀賞煙火將車輛違規停於高架道路路肩或其他禁止停車路段，以免影響道路通行及自身與其他用路人安全；活動散場時也請依工作人員引導，有序離場，讓大家都能平安通行。