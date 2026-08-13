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飛歐洲別只把轉機當等待！土耳其航空解鎖伊斯坦堡免費住宿，一張機票玩兩座城市

文／ 張念慈 提供

博斯普魯斯海峽旁的土耳其早餐——晨光、小盤料理、鬱金香杯裝紅茶。 圖／Turkish Airlines 提供
博斯普魯斯海峽旁的土耳其早餐——晨光、小盤料理、鬱金香杯裝紅茶。 圖／Turkish Airlines 提供

將飛往歐洲的航班化身為額外的旅程！土耳其航空的「伊斯坦堡中轉停留」計畫，為符合資格的中轉旅客提供免費住宿，將轉機等待時間轉化為一段迷你城市之旅——您可以享用土耳其式早餐、漫步大巴扎，或是參觀博物館。對於前往威尼斯、赫爾辛基、哥本哈根、札格雷布或杜布羅夫尼克的台灣旅客而言，一張機票便能讓您一次暢遊兩座城市。

先吃一頓海峽早餐，轉機正式變成旅行

博斯普魯斯海峽的晨光灑落在餐桌上，濃稠的奶油與蜂蜜、番茄、溫熱的麵包、起司，以及盛在鬱金香形玻璃杯裡的茶，接連被端上桌。來自台北的平面設計師陳美玲，原本只打算在前往里斯本的途中於伊斯坦堡轉機——但因為獲贈了一晚免費住宿，她當機立斷決定走出機場，而這頓土耳其早餐竟意外地成了她此行最難忘的場景。

對於習慣在早餐店以豆漿和米捲開啟一天的台灣人來說，土耳其人那份慷慨且悠閒的早餐方式並不陌生。當她坐在那家海邊咖啡館的座位上那一刻起，原本被視為長途飛行中短暫停留的時光，正式成為了一段獨特的旅程。

帕穆卡萊（Pamukkale）意為「棉花城堡」——由富含礦物質的溫泉水滋養、層層疊疊的雪白石灰華梯田，構成了這處獨一無二的自然奇觀。 圖／Turkish Airlines 提供
帕穆卡萊（Pamukkale）意為「棉花城堡」——由富含礦物質的溫泉水滋養、層層疊疊的雪白石灰華梯田，構成了這處獨一無二的自然奇觀。 圖／Turkish Airlines 提供

伊斯坦堡轉機一次，飛往全球350多個航點

伊斯坦堡坐落於歐洲與亞洲的交匯點，是連接不同地區的重要航空樞紐。土耳其航空的航線網絡涵蓋超過 130 個國家的 350 多個目的地，並以飛往國家數量多於其他任何航空公司而創下金氏世界紀錄。

台灣旅客只需在伊斯坦堡轉機一次，即可續程前往眾多熱門城市——包括擁有運河風光與藝術氣息的威尼斯； 深受設計愛好者喜愛的柏林；處處可見高第建築的巴塞隆納；以及雅典、杜布羅夫尼克、里斯本和哥本哈根。

對於喜歡以美食、市集、建築和攝影景點為核心規劃行程的自由行旅客而言，伊斯坦堡已不再只是航線上的中轉站——它更像是一扇通往歐洲乃至全世界的門戶。

伊斯坦堡大巴扎的千年商旅風情。 圖／Turkish Airlines 提供
伊斯坦堡大巴扎的千年商旅風情。 圖／Turkish Airlines 提供

長途飛行也能吃得講究在機上先嘗土耳其風味

長途航班的飛行時間往往遠超過十小時，而機上餐飲通常會直接影響乘客對旅程的感受。土耳其料理融合了絲綢之路、地中海及奧斯曼宮廷的美食文化——從香料米飯、慢燉肉類料理，到帶有開心果與玫瑰風味的甜點——讓旅客在抵達前便能先一窺土耳其的獨特風情。

2025年，土耳其航空獲Skytrax評選為「全球最佳商務艙機上餐飲」。這份餐飲體驗同樣延伸至經濟艙，從餐具、調味料到份量，每一處細節皆精心設計，旨在緩解長途飛行帶來的疲勞。

商務艙乘客還可使用伊斯坦堡機場的土耳其航空貴賓室，內設用餐區、現烤糕點、淋浴設施，以及適合休息或工作的靜謐角落。機上配備全平躺座椅與豐富的娛樂選擇，讓跨洲航班的旅程也彷彿是假期的一部分。

免費住一晚，大巴扎、土耳其浴一次體驗

從伊斯坦堡轉機，輕鬆抵達歐洲各大城。 圖／Turkish Airlines 提供
從伊斯坦堡轉機，輕鬆抵達歐洲各大城。 圖／Turkish Airlines 提供

土耳其航空的「伊斯坦堡中轉停留」計畫，讓符合資格的中轉旅客可申請免費住宿，讓他們在前往下一站之前，有更多時間探索這座城市。

旅客可走進擁有數千家店鋪、通道如迷宮般的伊斯坦堡大市集，在燈籠、香料、紡織品和手工藝品的環繞下，感受數世紀以來的貿易文化；亦可造訪位於博斯普魯斯海峽岸邊的伊斯坦堡現代藝術博物館，或預約傳統土耳其浴，在蒸氣與熱水中洗去長途飛行帶來的疲憊。

走進千年浴場文化，體驗一場屬於土耳其的身心療癒。 圖／Turkish Airlines 提供
走進千年浴場文化，體驗一場屬於土耳其的身心療癒。 圖／Turkish Airlines 提供

若行程還有餘裕，也可延伸前往卡帕多奇亞欣賞精靈煙囪地貌、走訪以弗所古城、漫遊愛琴海沿岸，或欣賞棉堡宛如雪白梯田般的溫泉景觀。

在土耳其搭熱氣球升空，俯瞰卡帕多奇亞奇岩大地。 圖／Turkish Airlines 提供
在土耳其搭熱氣球升空，俯瞰卡帕多奇亞奇岩大地。 圖／Turkish Airlines 提供

累積哩程再出發，讓下一趟旅行走得更遠

土耳其航空Miles&Smiles會員計畫整合於星空聯盟網絡，旅客搭乘航班所累積的哩程，可依相關規定使用於土耳其航空或聯盟夥伴航空。

當旅行不再只是從出發地直奔終點，轉機城市也可能成為整趟旅程最意外的驚喜。下一次從台北飛往歐洲，不妨在伊斯坦堡多停一晚，以一頓博斯普魯斯海峽早餐開場，再從歐亞交界繼續飛向世界。

與土耳其航空一同探索世界

土耳其航空：https://www.turkishairlines.com/zh-tw/
伊斯坦堡中停計畫：https://www.turkishairlines.com/zh-tw/flights/stopover/
商務艙資訊：https://www.turkishairlines.com/zh-tw/flights/fly-different/business-class/index.html

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