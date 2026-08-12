嘉義長庚心房顫動治療逾50例 再推一站式微創兼顧防中風

嘉義長庚醫院2024年率先在雲嘉地區導入心房顫動脈衝場消融（PFA），至今累積治療已突破50例，今年3月再推進「一站式」心房顫動脈衝場消融合併左心耳封堵術，病人只需一次麻醉、一次微創介入，就能同時處理心律不整及降低中風風險。心臟內科系主任潘國利表示，心房顫動會使中風風險增加約5倍，新療法可減少病人重複住院及麻醉負擔。

嘉義長庚表示，脈衝場消融利用高能量短脈衝造成不可逆電穿孔，選擇性作用於異常心肌細胞。醫院2024年導入PFA後，目前累積治療突破50例，今年進一步將PFA與左心耳封堵術整合，讓適合的病人能在同一次療程中完成兩項治療。

潘國利說，心房顫動是常見的持續性心律不整，患者可能出現心悸、喘、疲倦等症狀，更重要的是中風風險約為一般人的5倍。近年導管消融已成為重要治療方式，其中PFA相較傳統方式，可降低食道、橫膈神經及肺靜脈等周邊組織受損風險，並具有手術時間較短、恢復較快等特點。

此外，非瓣膜性心房顫動形成的血栓，9成以上源自左心耳。潘國利表示，對於無法長期服用抗凝血藥物或具有高出血風險的病人，左心耳封堵術是預防中風的治療選項。過去病人若同時需要心房顫動消融及左心耳封堵，可能面臨不同療程；現在將兩項技術整合，可減少重複住院、麻醉及侵入性處置的負擔。

院長楊仁宗表示，嘉義長庚近年持續發展心律不整、心臟衰竭、結構性心臟病介入及重症心臟醫療，一站式治療需要成熟的心律不整介入技術及跨領域團隊合作，未來將持續引進新的治療技術，讓雲嘉地區病人減少為接受進階心臟治療而跨區就醫的需求。