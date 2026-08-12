影／罰單增傷亡人數沒降 「台灣前進」籲交通罰鍰專款專用

「台灣前進」今天在立法院群賢樓前舉行「罰單收入猛漲，傷亡人沒降，請六都市長承諾交通罰鍰專款專用改善道安」記者會。日前媒體報導，國民黨團決定暫不處理交通罰緩專款專用公投案，理由是「影響縣市首長選後運用」，等於承認罰單是地方政府小金庫。然而六都近四年罰鍰收入近630億元，交通死傷卻未見相應改善。「台灣前進」六都參選人今日逐一揭露各市罰單收入與道安表現，並公開要求六都市長及參選人承諾，罰鍰全數專款專用於道路安全。

時代力量台北士林北投市議員參選人謝閔弘指出，交通罰鍰專款專用根本不須要動用公投，立法院現在就能要求交通部修法。國民黨團以「影響縣市首長選後經費運用」為由暫不處理，等於公開承認罰單不是用來改善道路安全，而是地方政府可自由運用的小金庫。他強調，改革關鍵不在公投，而在六都與各縣市政府。

謝閔弘表示，依公路局分配表與各市決算估算，全台每年罰單約250億元，六都四年合計逾630億元、每年逾150億元。依現行辦法，地方政府只須提撥12%用於交通執法與道安改善，其餘 88% 任地方運用，而這12%甚到可用於添購科技執法設備。他要求全台縣市長與參選人回答，是否支持罰鍰全數用於道安、去年收多少又花多少、願不願逐年公開。