中秋返鄉多一條路 金門海上直航9月24、29日布袋直達水頭

中秋連假返鄉有買到機票嗎？如果沒有，不妨試試搭船！金門縣政府為紓解中秋假期臺金航線「一票難求」壓力，規劃在中秋節前後推出「中秋假期台金海上客運直航專案」，由百麗海運旗下「藍鵲」高速客輪投入疏運，9月24日及9月29日各安排1趟往返航次，從嘉義布袋港直航金門水頭港，單程約4小時，讓返鄉民眾及旅客多一項選擇。

縣府觀光處表示，逢春節、中秋等重要節慶，台金空運需求都會大幅增加，機票供不應求；為提升整體疏運量，縣府除持續與交通部航港局及航空業者協調、爭取增加航空運能，也另闢海上運輸管道，希望透過高速客輪分散尖峰人潮。

這次海上直航由縣府自行招標推動，藍鵲高速客輪每趟可提供552個客座，單趟運能約相當於8架ATR客機，兩天各安排1個往返航次。縣府表示，高速客輪航速快、航行相對穩定，相較傳統海運可縮短航程，希望讓民眾在連假期間多一個返鄉選擇。

航班安排為9月24日上午9時從嘉義布袋港出發，預計下午抵達金門水頭港；同日下午2時再由水頭港返航布袋港。9月29日同樣於上午9時由布袋港開航，下午2時由水頭港返航。

觀光處指出，本次船票已開放訂購，並由百麗海運負責售票，金門縣民另享有優惠票價，盼減輕鄉親中秋返鄉交通負擔。考量部分乘客容易暈船，航商也將在船上準備暈船藥物及相關協助措施。

不過，縣府提醒，這項專案由縣府全額出資，主要是作為「海上運輸第二通道」的試辦模式，受限於經費，目前不提供港口接駁車服務，旅客可依百麗海運官方網站公布的交通資訊自行安排陸上接駁。

此外，海運受風浪及天候影響較大，若航行前3日評估海象不佳、確定無法出航，縣府將即時對外公布停航或復航訊息。相關訂票及最新航班資訊，民眾可留意金門縣政府觀光處「金門觀光逗陣行」官方粉絲專頁公告。