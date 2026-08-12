半夜突發「雷擊性頭痛」 50歲婦腦動脈瘤爆裂南投醫院首例微創搶救

50歲林姓女子日前半夜突發「雷擊性頭痛」，痛到伴隨噁心、嘔吐，緊急送往衛福部南投醫院，經電腦斷層發現蜘蛛網膜下腔出血，確認為前交通動脈瘤破裂。神經外科團隊緊急施行經動脈栓塞術，成功封閉動脈瘤，患者術後恢復良好，目前持續門診追蹤。

南投醫院神經外科醫師陳奕安表示，顱內動脈瘤是腦部動脈血管壁局部異常膨出，由於血管壁較脆弱，一旦破裂可能造成蜘蛛網膜下腔出血，屬於神經外科急症，嚴重時可能導致腦部損傷甚至危及生命，因此必須把握黃金治療時間治療，以降低再次出血風險。

陳奕安採用經動脈栓塞術，從鼠蹊部置入導管，將導管送至腦部動脈瘤位置，再把白金線圈填入動脈瘤內，並依病灶型態置放支架固定，阻斷血流進入動脈瘤。相較傳統開顱夾閉手術，經動脈栓塞屬於微創治療，可減少開顱手術帶來的傷口，也提供患者另一項治療選擇。

醫師表示，高血壓、抽菸、酗酒及使用交感神經興奮劑，都是顱內動脈瘤重要危險因子；50歲以上、曾有顱內動脈瘤病史或具家族病史者，破裂風險也較高。由於多數未破裂的顱內動脈瘤沒有明顯症狀，民眾平時應控制血壓、戒菸、避免過量飲酒，並妥善控制慢性疾病。

陳奕安提醒，若突然出現過去從未發生過的劇烈頭痛，尤其是俗稱「雷擊性頭痛」，並伴隨噁心、嘔吐、意識改變或肢體無力等症狀，應立即就醫，切勿自行休息觀察，以免延誤治療時機。

南投醫院院長陳明智表示，本案是院內首例完成顱內動脈瘤經動脈栓塞術，代表醫院神經血管介入治療能力進一步提升，可為南投地區民眾提供更完善的腦血管急重症醫療服務。不過，經動脈栓塞術並非適用所有患者，仍須由神經外科醫師依病況及動脈瘤型態審慎評估，選擇最適合的治療方式。