善用碳費 民團：2030年調升碳費至1200元 應優先用於氣候弱勢

立法院衛環委員會於今舉行「氣候變遷因應法碳費徵收、減量誘因及溫室氣體管理基金運用制度」公聽會，多個民間團體發布聯合呼籲，應在2030年調升碳費至1200元，確保企業履行減碳義務，而碳費也應優先用於不利處境群體的調適支持，以符合氣候正義的價值。

該聲明表示，依據先前碳費費率審議會決議，碳費費率應每2年檢討並調升1次，並建議在2030年達到1200至1800元的費率水準。因此，環境部應於今年底前公告下一期，即2027年及2028年適用的碳費費率，以讓企業有更充裕時間提前準備與因應。

該聲明指出，穩健且可預期地提升費率除了能強化減碳誘因外，也能提高企業未落實自主減量計畫的成本，若參考亞洲鄰國的碳價發展，新加坡碳稅稅率已達45星幣（約新台幣1130元），並預計在2030年調升至50至80星幣（約新台幣1260至2015元）；日本GX-ETS雖採用排放交易制度，亦設有碳價上下限，其中2026年的價格下限設定為1700 日圓（約新台幣345元）、上限為 4300 日圓（約新台幣875元），並設有逐年調升機制。

此外，韓國ETS在改革後，近期碳價已來到2萬5000韓元（約新台幣570元），預期2030年可達每噸60至70美元（約新台幣1940至2260元）。另外，世界銀行於2026年《碳定價現況與趨勢報告》指出，全球碳價平均已達到21美元（約新台幣680元）。相較之下，台灣碳費目前每噸300元的一般費率仍處於相對偏低的水準，應考慮將下期一般費率提高至每噸800至1200元，並於2029至2030年再進一步調升。

該聲明另指出，目前適用優惠費率B（每噸100元）的技術標竿指定削減率標準過於寬鬆，讓許多企業得以輕鬆過關省下大筆碳費，建議應該重新檢討適用優惠費率B的技術標竿削減率。另自主減量計畫是碳費制度中的關鍵配套措施，大幅度免除企業本應承擔的碳費義務，然而若要確保減量成效落實，仍須進一步強化資訊公開透明度，並搭配穩健費率調升機制。

該聲明也強調，為提高碳費使用正當性，建議參考美國加州碳交易收入用途規定，要求收入的至少35%必須用於使脆弱群體受益的專案，韓國也要求碳交易收入應該用於氣候弱勢族群的災害預防和支援措施。建議後續縣市政府減碳補助子法應加入「對轄區內不利處境群體支持程度」的競爭性計畫指標，碳費用於調適計畫也應納入「優先使不利處境群體受益」的使用原則。