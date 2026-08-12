台北熱炸！全台4縣市飆破36度 醫示警「中暑黃金30分鐘」

颱風「白海豚」已遠離台灣，但各地天氣依然炎熱，中央氣象署發布高溫資訊，今天白天台北市、新北市為橙色燈號，有機率連續出現36度高溫。衛福部今公布熱傷害就診統計人次數，8月截至11日，總計236人次，光是8月11日就有33人次，僅次於8月4日的39人次。

炎炎夏日，各種水上活動成為消暑首選，但別以為泡在水裡就能遠離熱傷害。國泰醫院復健科主治醫師劉怡均提醒，夏季高溫加上運動量增加，不僅容易發生肩膀、膝蓋及頭頸部傷害，更要當心熱傷害。而中暑屬於醫療急症，一旦核心體溫超過40°C並出現意識異常，應把握發病後「黃金30分鐘」積極降溫並盡速送醫。

夏季運動另一個容易被低估的危機則是熱傷害、輕度可能只是四肢腫脹的「熱水腫」、皮膚出現紅疹的「熱疹」，或運動中突然抽筋的「熱痙攣」。若進一步發展成熱衰竭，體溫可能升至38至40°C，並出現頭暈、頭痛、惡心、虛弱及異常疲勞等。

「最危險的是中暑。」劉怡均表示，若核心體溫超過40°C，同時出現意識混亂、昏迷或其他神經系統異常，就要高度懷疑中暑，嚴重時可能出現呼吸困難、心跳過快、血壓下降，甚至多重器官衰竭。此時「降溫比什麼都重要」，應立即將患者移到陰涼環境，以冰水或冷水浸泡等方式降溫，並送醫治療。

劉怡均建議，夏季運動最好避開正午高溫時段，改在清晨或傍晚進行，運動前、中、後都要適度補充水分，並穿著輕便、透氣、排汗衣物。若在運動過程突然出現頭暈、惡心、抽筋或異常疲勞，就是身體發出的警訊，應立即停止活動、休息及降溫。