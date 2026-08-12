電腦斷層需求增！台大引進智慧系統 顯影劑注射作業時間減58%

台大醫院日前傳出因人力問題，導致病人電腦斷層（CT）排程需等候半年至1年不等，或必須改至金山、新竹等分院受檢。為提升檢驗效率、節省醫療人力，台大醫院與業界合作，去年底開始導入一套電腦斷層「智慧給藥系統」，藉由自動化抽藥、調整給藥速度，並依病人身高體重調整給藥量，整體顯影劑施打作業時間，從165秒減少至70秒，降幅約58%。

台大醫院護理部主任陳雅芳指出，癌症腫瘤病人需定期追蹤，對顯影劑電腦斷層使用需求逐漸增加，放射師、護理師人力卻在下降，過去流程必須由護理師依病人需求，逐一抽取顯影劑，並在注射詳細記錄，使用智慧給藥系統，可讓護理師作業效率提升，將有限人力投入更高價值的病人照護，包括確認過敏史、監測注射安全等，減少重複性行政作業、人工登錄時間。

台大醫院護理部副護理長蔡豐光指出，台大醫院共7台電腦斷層設備，每台設備共配置1名放射師、2名護理師，每天服務約400位患者，每月需施打顯影劑檢查的病人數量約4200位，護理師最擔心的顯影劑施打風險，第一為病人過敏、第二是藥劑滲漏風險，使用智慧注射系統後，護理師輸入病人體重、過敏史等資料後，系統自動計算用藥劑量及流速，優化工作流程、確保病人安全。

蔡豐光指出，目前該院7台設備中有4台使用智慧型注射系統，經計算護理師每位病人顯影劑注射時間，從165秒節省至70秒，降幅為58%，同時大幅減少藥劑滲漏風險，待護理師熟悉該系統後，預期可如設備廠商官方數據，節省63%作業時間，另，這套系統除直接病患的卡扣外，注射筒等耗材為重複使用，經計算，該院每天減少約1.62公斤醫療廢棄物，每個月合計減少300公斤。

台大醫院院長余忠仁指出，慢性病及影像醫學領域，近年已朝精準、智慧化方向發展，這套智慧型給藥系統，可依病人體型、檢查需求及臨床條件規畫個人化注射策略，在維持診斷品質及檢查安全前提下，提升顯影劑使用效率，有效降低顯影劑、耗材及醫療廢棄物的使用量，減少含碘顯影劑及殘餘藥品對環境及水體的潛在影響，落實ESG綠色醫療理念。