雙颱共存！未來1周雷雨突襲中南部 北部午後熱對流

未來1周天氣不穩定，中央氣象署技正謝佩芸表示，受到西南風或低壓帶影響，尤其中南部地區有局部雷雨或短延時強降雨，中部地區有時也會有局部短暫陣雨，其他地方上午天氣比較穩定，中午之後也有機會出現午後雷陣雨，外出要攜帶雨具備用。沒下雨的時候高溫炎熱，周六之前沿海地區留意滿潮前後可能有積淹水現象。

天氣環境現況，她說，從華中、華南，通過台灣，一直到西北太平洋一帶，目前是範圍非常廣大的低壓區，這個低壓區有幾個熱帶系統，昨晚原本的昌鴻颱風已經登陸日本，在通過日本之後已經減弱為一般的低氣壓。另外比較遠方的海面上，琵鷺颱風距離台灣非常遙遠，未來持續向東北移動，對台灣沒有影響。

而另外在比較南方的海面，原本的熱帶性低氣壓今天上午8時增強為輕度颱風南卡，謝佩芸表示，它未來路徑方向也是逐漸朝東北往偏北移動的狀況，距離台灣也非常遠，短期內對台灣沒有直接影響。

謝佩芸說，華中一帶上空是一個大低壓區，這是原本白海豚颱風減弱之後所留下來的低壓區，而台灣就位在這個低壓區的東南側，整體的環境吹的是偏西南風，也帶來不少水氣。西南風持續朝海面上帶來水氣，因此在迎風面的南部到中部地區，海面上斷斷續續會有對流移入，對流在清晨到上午之間會發展特別旺盛。北部、東半部目前暫時沒有雲系影響，但中午過後受到熱力作用，也會有午後雷陣雨發展。

今天降雨趨勢，謝佩芸說，今天上午至近中午，中南部地區受到西南風移入的水氣影響，有一些局部對流會帶來短暫陣雨，山區、部分接近山區平地也會有午後雷陣雨發展。今天下午到入夜這段時間，主要在山區、下風區的東北部和大台北地區一帶，就會有午後雷陣雨影響的現象。入夜後，整個午後熱對流消散了，但是西南風和台灣陸地上夜間的陸風在西南部沿海交會，夜間之後西南部降雨就會開始發展，一直持續到明天的清晨到上午，中南部地區都要注意這種短暫性帶來局部驟雨的現象。

未來1周降雨趨勢，她表示，預計一直到周五大致上維持這樣的環境，西南部到中部沿海的降雨，清晨到上午這段時間最容易下雨，通勤要注意局部驟雨的影響，其他地方午後雷陣雨為主，這3天南部地區和在中午過後的北部山區留意局部大雨。

謝佩芸說，周六台灣附近的西南風增強，帶來的水氣變多，整體下雨情況就會比前3天更明顯一些。南部地區下雨狀況變得比較明顯，除了大雨之外，可能會有局部短時豪雨。中部地區的雨也不侷限清晨到上午，整天可能斷斷續續也都會受到對流影響，而有降雨出現。其他地方午後雷陣雨更為明顯，除了南部注意短時豪雨，各地山區和中北部部分平地也要留意局部大雨。周末安排外出活動，務必留意天氣資訊，適時調整行程。

她說，周日之後，台灣附近還是會有一些西南風或偏南風的狀況，受到低壓帶影響，整體天氣環境不穩定。中南部地區繼續會有短暫陣雨，其他地方也會有一些午後雷雨。未來一整周的整體天氣狀況都是比較不穩定的。

溫度方面，謝佩芸表示，中午之前部分地區可見陽光的這段時間，天氣還是偏悶熱。今天各地高溫普遍來到32至34度，其中特別是在北部地區，大台北盆地、彰化局部地區，留意36度左右高溫。另外，今天在西南風影響下，東南部地區也可能會有局部焚風出現。

昨天開始到周六，是今年的年度天文大潮，謝佩芸表示，要留意的地方包括西南部的嘉義以南沿海，還有整個東半部的沿海，以及基隆北海岸。今天到周六，滿潮時段水位會比較高，沿海低窪地區留意積水，甚至海水倒灌的現象。

今天高溫預測。圖／中央氣象署提供

目前太平洋地區有2個颱風，包括輕颱琵鷺、輕颱南卡。圖／中央氣象署提供

昨天開始到周六，是今年的年度天文大潮，要留意的地方包括西南部的嘉義以南沿海，還有整個東半部的沿海，以及基隆北海岸。圖／中央氣象署提供