樂齡族孤食成健康老化隱形殺手 逾5成獨吃就隨便吃

超高齡社會來臨，吃飯不只是營養問題，「有沒有人一起吃」也可能成為影響健康老化的重要因素。台灣人壽攜手熟齡媒體遠見天下50+發布「樂齡友善飲食調查」發現，逾5成樂齡族處於孤食或老老共餐狀態，50.4%坦言「一個人吃飯就會隨便吃」，近6成（58.4%）認為有人陪伴吃飯最能提升食慾，顯示陪伴、社區支持與友善飲食環境，已成為高齡健康不可忽視的一環。

台灣人壽連續5年針對樂齡友善議題進行調查，今年聚焦飲食議題。調查發現，除了「自己吃飯就隨便吃」外，44.2%受訪者認為備餐麻煩，16.7%則受到牙口退化等因素影響。值得注意的是，53%樂齡族雖處於兩代或多代同堂家庭，卻仍有21.5%獨自吃飯或僅與配偶共餐，形成「同住不同桌」的隱性孤食現象。

從健康角度來看，長期孤食可能使飲食品質與食物多樣性下降，增加營養攝取不足及衰弱風險。因此，樂齡飲食問題不能只聚焦「吃什麼」，也必須關注「跟誰吃」以及「能不能方便取得健康食物」。

另一方面，外食環境也成為長輩飲食的一大障礙。調查顯示，高達82%樂齡族認為外食不夠友善，其中42%認為餐點不符合需求，包括口味不合、營養不均衡等；另有42%認為餐廳環境或服務不友善，例如店內太吵、太暗或服務態度不佳。

數位化則帶來另一道門檻。尤其對70歲以上長者而言，QR Code點餐可能成為外食科技障礙，約半數認為數位點餐不方便，主要問題包括不會掃描QR Code及手機或螢幕字體太小。此外，57.3%認為備料、烹調及清潔過於費力，28.8%則認為外出採買已超出自身體力負荷，70+長者也有26.1%反映食材資訊標示不清、包裝字體過小。

飲食觀念同樣值得關注。調查顯示，40.4%男性樂齡族認為年紀大、活動量下降就應該少吃，或認為吃無調味水煮青菜可以預防三高；31.8%則認為水果吃得比飯多更健康。醫學專家提醒，若因錯誤觀念過度限制飲食，可能造成熱量、油脂或優質蛋白質攝取不足，反而增加肌少症與衰弱風險。

面對高齡飲食需求，台灣人壽提出「新、速、食、簡」概念，從便利取得、快速選擇、健康飲食及簡化備餐等方向改善樂齡餐桌。調查也顯示，91.2%樂齡族期待一站式健康樂活管家服務，54.4%希望有智慧健康飲食地圖，協助尋找附近友善餐廳或超市；另有33.3%曾參與社區據點共餐。

不過，66.7%受訪者對陌生共餐興趣不高，另有33.4%不知道何處可以參加共餐。顯示除了增加共餐據點，如何讓長輩「知道哪裡有、願意走出去、坐下來一起吃」，同樣是打造高齡友善社會的重要課題。