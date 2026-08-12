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桃園捷運綠延大溪5度遭交通部退回 審計處點名捷工局規劃未盡周妥

桃園電子報／ 桃園電子報

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桃園捷運綠線延伸大溪計畫推動多年仍停留在可行性研究階段，捷工局規劃品質及先期作業期程遭審計處點名。圖：資料照

桃園捷運綠線延伸大溪計畫推動多年仍停留在可行性研究階段，捷工局規劃品質及先期作業期程遭審計處點名。審計處114年度桃園市總決算審核報告指出，捷工局自106年起開始撰擬綠延大溪可行性研究報告，110年陳報交通部後，歷經交通部5次審查退回，審計處直指「顯見可行性研究報告未盡周妥」，並認為先期作業期程冗長，要求捷工局研謀改善。

審計處指出，交通部審查過程針對計畫必要性、路線規劃、財務效益、風險控管、運量預測、系統型式選擇、社經發展、交通數據及行政細節等方面提出意見，導致報告內容須持續檢討修正。值得注意的是，早期市府資料曾規劃106年辦理綠線G01站延伸大溪埔頂捷運系統可行性研究，並爭取同年核定，當時計畫甚至以118年底全線通車為目標；如今時程已過，計畫內容也歷經大幅調整。

原綠延大溪方案規劃自八德G01站延伸至大溪埔頂轉運站，全長約4.33公里、設置3站，總經費約118億元。為回應交通部審查意見，捷工局後續將路線再向東南延伸，跨越大漢溪深入大溪老街，調整為全長約7.9公里、設置5座高架車站，預估總工程經費提高至約418億元。由於前後方案的路線、站數及工程規模已有重大變化，相關經費不能直接視為原計畫單純追加。

針對審計處提出可行性研究報告未盡周妥、先期作業期程冗長等問題，捷工局在審計程序中表示，交通部鐵道局已於115年4月9日完成綠延大溪現場會勘，局方依審查意見持續修正可行性研究報告。依捷工局最新公開資料，報告再依交通部115年4月15日審查意見修正，並於5月27日重新函報交通部審查，目前仍處於可行性研究階段，後續尚須配合交通部及行政院審查程序，爭取行政院核定。

綠延大溪是桃園第二階段捷運路網優先推動路線之一，從106年啟動可行性研究至今，路線規模已從3站擴大為5站，計畫也由延伸埔頂轉為跨越大漢溪進入大溪老街。最新方案能否順利通過中央審查，仍待後續結果；但審計處此次明確點出捷工局可行性研究報告曾歷經5次審查退回，並以「未盡周妥」、「先期作業期程冗長」提出審核意見，後續捷工局如何加速完成中央審查程序，仍是這項重大軌道建設的重要監督焦點。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園捷運綠延大溪5度遭交通部退回 審計處點名捷工局規劃未盡周妥

捷運 交通部 桃園

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