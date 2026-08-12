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16日淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂X河海音樂季登場 萬發煙火史上最多

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
「2026淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」煙火秀將於16日晚間浪漫登場，淡水河兩岸皆可觀賞。圖／新北市漁業處提供
「2026淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」煙火秀將於16日晚間浪漫登場，淡水河兩岸皆可觀賞。圖／新北市漁業處提供

「2026淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」煙火秀將於16日晚間浪漫登場，這場以「七夕星鏈」為主題，施放時間10分鐘，並串聯觀光旅遊局舉辦的「河海音樂季」，結合原創音樂、港灣夜景與璀璨煙火，邀請民眾相約在海風與樂聲陪伴下共度浪漫難忘的七夕之夜！

當晚將以12吋高空煙火震撼揭幕，搭配超過1萬發煙火密集綻放，創下「淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」歷年單場施放發數最多紀錄。整場煙火演出先由銀、金色系劃破夜空，隨後轉換為粉色、紫色及藍紫色光影層層鋪展，並運用金色流星、銀河瀑布、愛心煙火、牡丹花火、流星雨、旋轉千輪及超大尺玉等特色彈種，以高、中、低空立體交錯編排，營造宛如星河環抱港灣的夢幻景致。

壓軸時刻，萬發煙火將沿著淡水河岸接續爆發，金銀光瀑傾瀉而下，與情人橋及港灣夜景相互輝映，帶來氣勢磅礴、目不暇給的視覺震撼！並首度串聯「新北市河海音樂季—淡水場」，集結新生代原創樂團，帶來充滿青春能量的精彩演出，讓民眾一次感受音樂、煙火與淡水河海景致交織而成的夏夜魅力。

活動當天公車、捷運、淡海輕軌均將配合加密班次，建議民眾多利用大眾運輸前往會場。民眾可由捷運紅樹林站轉乘淡海輕軌至淡水漁人碼頭站，或由捷運淡水站轉乘紅26公車及煙火專車前往。

下午4點至晚間10點交通管制期間，紅26公車將不駛入港區，搭乘民眾請於「淡水轉運站」臨時站下車後，依指引步行約15分鐘前往會場。煙火專車於下午4點至晚間8點行駛「捷運淡水站—淡水轉運站」；晚間8點後返程則改行淡水老街。請民眾出發前留意公車站位及路線調整資訊。

開車前往的民眾請注意，淡水漁人碼頭周邊及淡江大橋於下午4點至晚間10點實施交通管制，漁人碼頭前哨（第一出入口）劃設為行人徒步區，汽、機車一律由後哨（第二出入口）進出。

淡江大橋北側停車場禁止車輛進出，往淡水漁人碼頭方向的上、下匝道禁止通行，15噸以上大貨車禁行時間延長至晚間10點。此外，港區停車場自上午10點起採一次性收費，小客車每次150元，並取消30分鐘免費優惠。

港區內停車場滿載時，將禁止車輛進入，請依員警或義交引導停放至觀海路、中正路二段及濱海路三段非紅線路段，其中觀海路及中正路二段僅開放往漁人碼頭方向單側停車。散場期間將實施人車分流，請民眾配合現場交通指揮。

新北市漁業處表示，民眾可在右岸漁人碼頭港區內的觀海廣場、木棧道及環港步道近距離觀賞，也可前往油車口木棧道至淡水第一漁港沿線及左岸八里十三行文化公園，從不同角度飽覽煙火與河岸夜景。

港區商家、淡水魚市及福容大飯店亦配合活動推出相關優惠及專案，更多活動資訊，請至「漁樂快爆」Facebook粉絲專頁查詢。

「2026淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」煙火秀將於16日晚間浪漫登場，這場以「七夕星鏈」為主題，施放時間10分鐘，並串聯觀光旅遊局舉辦的「河海音樂季」，邀請民眾相約在海風與樂聲陪伴下共度浪漫難忘的七夕之夜！圖為去年美景。圖／新北市漁業處提供
「2026淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」煙火秀將於16日晚間浪漫登場，這場以「七夕星鏈」為主題，施放時間10分鐘，並串聯觀光旅遊局舉辦的「河海音樂季」，邀請民眾相約在海風與樂聲陪伴下共度浪漫難忘的七夕之夜！圖為去年美景。圖／新北市漁業處提供

煙火 淡水 漁人碼頭

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