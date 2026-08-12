碳費運用公聽會今登場 環團：折扣易取得 應逐年提高費率

排碳大戶今年首度繳納碳費，環境部6月公布繳納情形，全台240家（461廠）共繳交碳費約49.7億元。立法院社福及衛環委員會今舉辦碳費徵收、溫室氣體管理基金運用制度公聽會，廣納各方建議。環保團體會前舉行記者會表示，企業極易取得鉅額碳費折扣，價格訊號蕩然無存，喊話環境部長彭啓明應督責相關審議委員會，兌現碳費調升的政策承諾。

台灣健康空氣行動聯盟創會理事長葉光芃表示，我國氣候治理史上首見碳費徵收，高達49.7億入袋，但當實質效益評估台灣碳費制度，一旦業者套用高碳洩漏風險係數0.25折算後，費率恐徹底崩盤，企業極易取得更鉅額折扣，實質最低僅台幣10至20元，價格訊號蕩然無存，自主減碳計畫也可能只是淪為折扣憑證化的常態節能。

葉光芃說，我國鋼鐵、水泥、石化、焦炭、造紙等5大褐色產業。相關業者的碳費優惠率最低下殺1.6折，僅收每噸50元，但根據「氣候變遷因應法」，徵收碳費是為達成2050年溫室氣體淨零排放的長期減碳目標，以及各期階段管制目標，環境部應逐年提高碳費率，也質疑2030年的1200至1800元審議承諾恐成空頭支票。

台大公衛學院專案助理教授尚君璽說，按照目前的規畫，絕大部分的碳費還是會透過補助的方式流回企業，但碳費在台灣還有其他重要的使命，例如配合行政院核定的第3期6大部門溫室氣體減量行動方案，引導公私部門執行減量工作，還要補助相關的學術研究；因此能否有效支持能源、製造、運輸、住商、農業及環境等部門減碳，將非常受限於經費規模與資源分配的精準度，如此碳費的運用不但僧多粥少，還可能危及社會正義。

中華民國工作傷害受害人協會秘書長利梅菊表示，自主減量不能只讓企業自己報告，政府必須建立像勞動檢查一樣的實地查核制度，否則制度寫得再漂亮，如果沒有足夠的檢查人力、現場查核以及違規處分，最後就可能只是書面制度，建議比照勞檢制度，建立專責的碳排與自主減量查核體系。