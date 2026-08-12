冷凍水餃不用煮！她靠微波爐8分鐘上桌 網驚：發現新世界

不少上班族及外宿學生為了方便、省時，平時會自己煮水餃，不過水煮時仍得注意火候，以免水餃煮破，有點麻煩。一名網友發現，原來冷凍水餃也能直接用微波爐料理，不到10分鐘就能上桌，讓她驚呼，「拜託給發現水餃可以微波的人一座諾貝爾獎！」

一名網友在Threads分享，自從友人教她用微波爐煮冷凍水餃後，宛如「發現新世界」。不僅不用擔心水餃皮煮爛，也不用顧火、判斷熟度，只要設定高火微波，不到10分鐘就有熱騰騰的水餃可以吃。她認為，比起傳統水煮，微波後的水餃味道似乎更加濃縮，尤其適合夏天懶得站在爐火前料理的人。

原PO也分享朱紀文章的做法，先將冷凍水餃放入耐熱、可微波的容器中，再倒入煮沸的熱水，水量需淹過水餃，接著用可微波的蓋子或容器將其蓋住。先以高火微波5分鐘，取出稍微攪拌後，再以高火加熱3分鐘。她表示，當天一次放入15顆水餃，熟度剛剛好，實際加熱時間則可依水餃數量自行調整。

貼文曝光後，不少網友直呼長知識，「我學到了！」、「哇～這篇好值得收藏」、「從留學到現在，認真覺得微波爐是二十世紀最偉大的發明」，使用真的是太方便了，簡直是留學生跟上班族的救星。

不少人也深有同感，「有時候就半夜嘴饞想少少吃個4、5顆，為了這4、5顆我還得大費周章的燒水、煮沸、顧火」，後來發現可以微波真的方便很多；「微波水餃派+1，真的比水煮好吃，不知道是不是因為味道比較不會被煮到水裡的關係」。

也有「微波水餃派」老手分享進階吃法，「我還會灑一點蝦米、紫菜、蔥花，直接變成湯餃」、「也可以倒入玉米濃湯粉，加熱水一起變成玉米濃湯餃」。另有人提醒，微波水餃也有小技巧，「盤底要先加一小匙水，再蓋個盤子或可微波的保鮮膜悶一下，皮才不會乾到像橡皮筋」。

不過，也有網友力挺「電鍋派」，表示「我是用大同電鍋也很棒，盤子上墊一張烘焙紙或抹點油，放上冷凍水餃，一杯水蒸熟後再悶10分鐘，水餃皮很Q彈」、「擺好水餃放電鍋蒸10分鐘也有同樣效果，不用顧火又安全」、「而且皮會超級Q，喜歡Q彈口感的人會愛」。

另外還有人分享不同料理方式，「電鍋版可以在底下鋪高麗菜，爆汁水餃流出的湯汁被高麗菜吸收，吃起來超鮮甜」、「也可以直接丟氣炸鍋15分鐘，變成炸水餃，吃起來很像煎餃，也很好吃」。

本網站曾報導，有網友分享「冷水下鍋」煮冷凍水餃的方法。粉專「台灣好農」也曾指出，以冷水煮冷凍水餃有幾項好處。首先，若直接以滾水下鍋，可能出現水餃皮已熟、內餡卻還沒完全熟透的情況；改用冷水下鍋，則能讓麵皮與內餡隨著水溫逐漸升高、同步受熱，熟成狀態較一致。此外，由於不必先等水煮滾再下水餃，也能縮短整體烹煮時間，相對節省瓦斯與能源。