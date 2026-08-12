聽新聞
0:00 / 0:00
南卡颱風今生成 未來將轉向日本 對台灣天氣無影響
中央氣象署說，原位於硫磺島南方海面上的熱帶性低氣壓，於今天上午8時發展為輕度颱風南卡)，未來預計朝東北方移動，對台灣天氣無影響。
位於日本南方的熱帶性低氣壓，已於今天增強為輕度颱風南卡（Nangka）。天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，受到低壓帶牽引，大方向將朝向日本東部或是日本以東海域移動。本周末到下周初，是否會繼昌鴻颱風之後再度影響日本關東地區，值得留意。
民間氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，南卡颱風未來將轉向日本，強度以輕度颱風機率最高。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，輕颱南卡因垂直風切大，將維持最弱的等級，並環繞季風環流移動，與台灣無關。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。