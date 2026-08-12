南卡颱風今生成 未來將轉向日本 對台灣天氣無影響

未來1周天氣不穩定，中央氣象署技正謝佩芸表示，受到西南風或低壓帶影響，尤其中南部地區有局部雷雨或短延時強降雨，中部地區有時也會有局部短暫陣雨，其他地方上午天氣比較穩定，中午之後也有機會出現午後雷陣雨，外出要攜帶雨具備用。沒下雨的時候高溫炎熱，周六之前沿海地區留意滿潮前後可能有積淹水現象。

2026-08-12 10:52