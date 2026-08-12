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南卡颱風今生成 未來將轉向日本 對台灣天氣無影響

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
輕颱南卡路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站
輕颱南卡路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站

中央氣象署說，原位於硫磺島南方海面上的熱帶性低氣壓，於今天上午8時發展為輕度颱風南卡)，未來預計朝東北方移動，對台灣天氣無影響。

位於日本南方的熱帶性低氣壓，已於今天增強為輕度颱風南卡（Nangka）。天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，受到低壓帶牽引，大方向將朝向日本東部或是日本以東海域移動。本周末到下周初，是否會繼昌鴻颱風之後再度影響日本關東地區，值得留意。

民間氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，南卡颱風未來將轉向日本，強度以輕度颱風機率最高。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，輕颱南卡因垂直風切大，將維持最弱的等級，並環繞季風環流移動，與台灣無關。

輕颱南卡路徑潛勢預報。圖／取日本氣象廳網站
輕颱南卡路徑潛勢預報。圖／取日本氣象廳網站

日本 颱風 吳德榮

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