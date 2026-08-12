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台中以南今雷雨突襲 南卡颱風將生成 觀察周末是否影響日本關東

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今明兩天大致維持西南風影響的天氣，台中以南地區不定時會有短暫陣雨或雷雨機會。聯合報系資料照
今明兩天大致維持西南風影響的天氣，台中以南地區不定時會有短暫陣雨或雷雨機會。聯合報系資料照

今明兩天大致維持西南風影響的天氣，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，台中以南地區不定時會有短暫陣雨或雷雨機會，有時局部地區雨勢稍大，但持續時間都不長，因此累積雨量不會太多。

北部、東半部午後也還是會有熱對流雷雨機會，吳聖宇說，降雨大致仍以發生在山區為主，平地部分在大台北、宜蘭一帶降雨機會較高。熱對流發展處有短時較大雨勢，整體預報的雨量不大。雖然天氣不太穩定，不至於有非常顯著降雨出現。

各地高溫炎熱，他說，迎風面的南部地區高溫32至34度，其他地方高溫34至36度，大台北地區留意沉降增溫現象，可能有局部36度以上高溫出現的機會，外出要持續做好防曬、防中暑的準備。

吳聖宇表示，周五至周末期間，由於大陸上的低氣壓受北方槽線影響，有加深並且向東北移動的趨勢，可能帶動台灣附近西南風也跟著增強，水氣增多。迎風面台中以南地區持續有短暫陣雨或雷雨，雨勢有較為加大的情況。北部、東半部的午後雷雨發展也會變得更明顯，往平地擴展的機會提高，並有局部大雷雨出現的可能性。整體天氣會變得更不穩定，而且有較大雨量出現機會，危險區域避免前往。

溫度方面則是有機會稍降一些，他說，各地高溫大致32至34度之間。大台北地區受到沉降增溫作用影響，仍可能有35至36度高溫出現的機會。

吳聖宇表示，下周低壓帶仍然在南海到台灣附近維持存在，甚至不排除有低壓擾動在其中開始醞釀發展，天氣還是不穩定，各地持續有較高降雨機會。整體天氣要相對好轉，可能要等到再下1周，也就是8月下旬後半之後才比較有機會。不過預報時間久遠，屆時低壓帶影響是否能順利告一段落再觀察。

關於颱風消息，他說，現在在日本南方海面有熱帶性低氣壓TD-19，未來可能很快會發展為今年第17號颱風南卡，受到低壓帶牽引，大方向將朝向日本東部或是日本以東海域移動。本周末到下周初，是否會繼昌鴻颱風之後再度影響日本關東地區，值得留意。

吳聖宇說，同樣也是因為低壓帶的牽引，短期內颱風的生成及移動都會比較遠離台灣附近，因此暫時不必擔心會有颱風靠近的機會。至於下周之後低壓帶內擾動的發展變化，目前時間尚久，還需要再觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

雷雨 台中 颱風

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