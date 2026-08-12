國慶焰火再選台東卑南溪口濕地 環團籲提高生態評估標準

2026年國慶焰火確定在台東施放，地點再度選在卑南溪出海口國家級重要濕地一帶，與2017年場址相同。不過，卑南溪口是重要野鳥棲息環境，環保及保育人士擔心煙火施放產生的高強度噪音、強光及大量人流，可能干擾鳥類棲息，呼籲中央重新審慎評估。

縣府表示，今年國慶焰火已調整觀賞區至國際地標，並縮短焰火施放時間，希望降低對環境的影響。國家公園署今天也召開相關環境影響評估會議，研議降低活動對生態造成的干擾。

熊良心生態執行長林耿弘指出，2017年國慶焰火就在卑南溪口舉辦，當時已有生態疑慮，如今9年後再度選在同一地點，更應依目前累積的生態監測資料重新檢視，而不能僅以「煙火後隔年仍記錄到相同鳥種」就認定影響有限。

林耿弘表示，鳥類隔年仍存在，只能證明物種沒有消失，卻無法回答煙火施放當下是否驚飛、離開多久、覓食及休息是否中斷，甚至是否改變棲地利用。他認為，「事後恢復」不能反過來證明「當時沒有受到影響」。

他以池上大坡池連續3年的公民科學調查為例，2024年煙火期間最高測得約110分貝，2025年最高約115分貝；調查也發現，2024年活動前後鷺科紀錄約下降15%、花嘴鴨約下降30%，2025年鷺科約下降6.7%、花嘴鴨約下降50%，並曾觀察到鳥類驚飛及活動改變。

今年池上鄉公所改以水舞取代煙火，活動期間最高音量約76分貝，鷺科活動前後約下降5.2%，花嘴鴨則未延續前兩年的下降趨勢，活動期間也未觀察到過去明顯的集體驚飛。

林耿弘強調，這些調查無法直接證明煙火一定造成鳥類減少，因為天候、人流、季節及棲地狀況等因素都可能影響結果；但連續調查所呈現的風險訊號，已足以證明高強度瞬間噪音值得納入活動規劃。

他表示，自己並非反對國慶焰火，而是質疑「為什麼可以選擇地點的國家級慶典，要進入國家級重要濕地？」如果確定舉辦，政府至少應說明是否有生態風險較低的替代場址，並進行活動前、中、後的鳥類數量及行為監測。

林耿弘指出，2017年距今已9年，生態監測及自然風險治理已有更多經驗，大坡池也證明觀光活動可以透過改變方式兼顧生態。他說：「煙火可以換地方，但濕地搬不走，鳥也沒有參與選址會議的權利。」呼籲國家級慶典進入重要濕地，更應採取高標準的科學證據與預防原則。