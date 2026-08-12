南部雨要下到什麼時候？賈新興曝太平洋高壓西伸時間點

台南以南的雨要下到什麼時候？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，沒那麼快，西南風影響至周日，下周一至下周五低壓帶接力，下周六至26日太平洋高壓逐漸西伸。戶外活動做好高規格防曬，並規律補充水分。熱帶系統雖多，不影響台灣。

天氣趨勢，他說，明天至周日受偏強西南季風影響，明天，台南以南局部陣雨，午後各地山區及北北基宜零星短暫雨。周五，台南以南局部雨，午後各地山區、台中至嘉義及北北基宜花東零星短暫雨。周六，台南以南局部雨，午後各地局部短暫雨。周日，新竹以南陣雨，午後各地局部短暫陣雨。

賈新興表示，下周一至下周五，受低壓帶影響。下周一至下周二，嘉義以南、基隆至東北角零星短暫雨，午後除北北基零星短暫雨，其它地區局部短暫陣雨。下周三至下周四，苗栗以北及恆春半島零星短暫雨，下周三，午後桃園以南及宜花東局部短暫陣雨，下周四午後 各地局部短暫雨。下周五，台中以南及台東陣雨，午後除宜花零星短暫雨，其它地區局部短暫雨。下周六，高屏陣雨，午後各地山區及彰化以北局部短暫雨。

暑假海外跨境旅遊天氣，賈新興表示，韓國周日至下周一低壓影響，天氣不穩定。歐美熱浪，歐洲至周日，美國東南至下周二。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。