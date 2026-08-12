快訊

驚天一怒！韓國瑜不忍了…推進總預算進度 正告誰是立院老大

西南風持續…西南部偶雨、中部以北午後熱對流 南卡颱風將生成

聽新聞
0:00 / 0:00

西南風持續 吳德榮：西南部偶雨、中部以北午後熱對流 南卡颱風將生成

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天至周六西南部有局部降雨，大氣不穩定，中部以北午後亦有局部雷陣雨的機率，有較大雨勢。聯合報系資料照
今天至周六西南部有局部降雨，大氣不穩定，中部以北午後亦有局部雷陣雨的機率，有較大雨勢。聯合報系資料照

西南風影響，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天至周六季風環流維持了台灣附近的西南風及其從南海輸送的水氣，持續大氣不穩定的型態。迎風面西南部有局部降雨，大氣不穩定，中部以北午後亦有局部雷陣雨的機率，有較大雨勢。

溫度方面，吳德榮表示，中部以北未降雨前及東半部白天晴熱，應注意防曬、防中暑。今天北部24至37度、中部24至37度、南部24至35度、東部24至37度。

關於颱風動態，他說，根據中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，西北太平洋有1個輕颱、1個熱帶性低氣壓。輕颱琵鷺脫離季風環流，向東北遠離，迅速減弱中。另1熱帶低壓在季風環流南側，即將發展為輕颱南卡，因垂直風切大，將維持最弱的等級，並環繞季風環流移動。兩者皆與台灣無關；但季風環流的存在，對維持台灣附近的西南風及南海水氣的輸送，居關鍵角色。

吳德榮表示，周日至下周五季風環流已西移減弱，台灣附近轉變為低壓帶影響，水氣仍很多，持續大氣不穩定的型態，各地偶有局部降雨，午後常有強對流發展，白天未降雨前仍偏熱。因強對流常伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨等劇烈天氣，要注意短期的天氣訊息及特報。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

西北太平洋有輕颱琵鷺和1個熱帶低壓，琵鷺颱風脫離季風環流，向東北遠離，迅速減弱中。另1熱帶低壓在季風環流南側，即將發展為輕颱南卡，環繞季風環流移動。季風環流的存在，對維持台灣附近的西南風及南海水氣的輸送，居關鍵角色。圖／取自「洩天機教室」專欄
西北太平洋有輕颱琵鷺和1個熱帶低壓，琵鷺颱風脫離季風環流，向東北遠離，迅速減弱中。另1熱帶低壓在季風環流南側，即將發展為輕颱南卡，環繞季風環流移動。季風環流的存在，對維持台灣附近的西南風及南海水氣的輸送，居關鍵角色。圖／取自「洩天機教室」專欄

吳德榮 颱風 中央大學

延伸閱讀

季風環流盤據一周 吳德榮：西南部有陣雨、雷雨 中部以北午後大雨

南部、午後北北桃防大雨新北山區短延時豪雨 昌鴻颱風今登陸日本

受低壓帶影響！14日起全台轉雨 中南部防局部大雨

颱風白海豚遠離南部反而下大雨 粉專：西南風是最佳水氣輸送帶

相關新聞

北車大廳黑白格確定退場！民團憂「禁坐令」再起 公共空間開倒車

新光三越上個月底接手台北車站商場營運，預計投入十多億元改裝，其中為達成北車成為世界之窗的願景，規畫在北車大廳設置精品時鐘及六百吋電子大螢幕等設施，而國人熟悉的黑白磁磚大廳、微笑地貼確定將走入歷史。這也讓民團憂心，台鐵北車大廳「禁坐令」是否再起。

疫情升溫…新冠門急診 單周達2.4萬人

風險激增，上周新冠門急診就診二點四萬人次，新增七十二例本土重症及十四例本土死亡病例，均為本流行季新高，預計近二周步入高峰期。類流感就醫人數明顯增多，上周逾九萬，疾管署預估再一、二周就進入流行期。

15年來曾2度生波...黑白格已成北車招牌 老台鐵人不捨

台鐵台北車站內黑白相間的棋盤格大廳，是北車特色之一，不管平假日，常見民眾席地而坐聊天，也是移工假日聚集地，新光接手北車商場，將讓維持十五年的黑白棋盤格大廳卸妝，老台鐵人直呼不捨，但更強調，就算黑白格不復存在，背後代表的多元價值與故事應該要留下。

杜絕「空車養牌」！計程車汰舊換新替補期縮至2年 明起生效

為遏止計程車牌照炒作與車行壟斷剝削亂象，交通部昨公告，未來車行不得強迫駕駛貸款、保險或收取未核准的不當費用，違者最高罰九萬元，甚至可廢止營業執照；另為杜絕「空車養牌」陋習，汰舊換新替補期將縮短為「一年，加展延一年」，逾期未補，空車額將消失，新規將於明天（十三日）上路。

又有颱風將侵襲日本？ 昌鴻登陸茨城後降熱低 準「南卡」最新路徑曝

昌鴻颱風昨晚登陸日本茨城縣，民間氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，也是自1951年有紀錄以來，首個登陸茨城縣的颱風。南卡颱風即將形成，同樣是季風環流圈的一員，未來將轉向日本，強度以輕度颱風機率最高。

西南風持續 吳德榮：西南部偶雨、中部以北午後熱對流 南卡颱風將生成

西南風影響，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天至周六季風環流維持了台灣附近的西南風及其從南海輸送的水氣，持續大氣不穩定的型態。迎風面西南部有局部降雨，大氣不穩定，中部以北午後亦有局部雷陣雨的機率，有較大雨勢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。