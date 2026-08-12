西南風持續 吳德榮：西南部偶雨、中部以北午後熱對流 南卡颱風將生成

西南風影響，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天至周六季風環流維持了台灣附近的西南風及其從南海輸送的水氣，持續大氣不穩定的型態。迎風面西南部有局部降雨，大氣不穩定，中部以北午後亦有局部雷陣雨的機率，有較大雨勢。

溫度方面，吳德榮表示，中部以北未降雨前及東半部白天晴熱，應注意防曬、防中暑。今天北部24至37度、中部24至37度、南部24至35度、東部24至37度。

關於颱風動態，他說，根據中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，西北太平洋有1個輕颱、1個熱帶性低氣壓。輕颱琵鷺脫離季風環流，向東北遠離，迅速減弱中。另1熱帶低壓在季風環流南側，即將發展為輕颱南卡，因垂直風切大，將維持最弱的等級，並環繞季風環流移動。兩者皆與台灣無關；但季風環流的存在，對維持台灣附近的西南風及南海水氣的輸送，居關鍵角色。

吳德榮表示，周日至下周五季風環流已西移減弱，台灣附近轉變為低壓帶影響，水氣仍很多，持續大氣不穩定的型態，各地偶有局部降雨，午後常有強對流發展，白天未降雨前仍偏熱。因強對流常伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨等劇烈天氣，要注意短期的天氣訊息及特報。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。