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聖嬰現象再延長近1年 專家曝對台灣天氣影響：必須勇敢面對

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
聖嬰影響時間，再延長。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專
聖嬰影響時間，再延長。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專

今年5月至今，聖嬰現象已經正是現在進行式，氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，根據最新氣象統計及預測模式均顯示，中太平洋到東太平洋赤道海域的海表溫度仍高於同時期的氣候平均值；而赤道太平洋上空的大氣環流異常也與聖嬰現象相符。

林得恩說，美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）8月評估數據提及，聖嬰現象將在今年年底前持續增強，發生的機率都是頂標的100%，幾乎是毫無懸念，必須勇敢面對。到了2027年春季之前，聖嬰現象仍還有95%以上發生的機率，持久如此高的發生機率幾乎要延續近1年的時間。

他表示，根據過去歷史事件的統計分析，聖嬰現象是全球氣候系統中最重要的年際變化之一，通常會造成全球平均氣溫偏高，因此許多創紀錄的高溫年份都與強烈聖嬰事件有關。

而對台灣天氣可能造成的影響，林得恩說，當年颱風生成位置會較偏東、偏南；但是直接侵台颱風數量不一定增加。因生成發展的路徑較長，強度發展時間較為充足，強颱比例也會跟著上升。另一方面，秋颱活動延後可能性也會增大。

他表示，至於夏季降雨分布不均，午後對流不穩定性增加，極端短延時降雨事件增多。翌年春雨偏多、旱象風險降低，有利水庫補注。聖嬰現象發生在冬天時，東北季風不但強度較弱，且不易南下，冬天到隔年春季的氣溫也會比氣候平均值來的偏高，簡單來說，暖冬機會也會增大，而發生的機率也約在6成左右。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

聖嬰現象 溫度 機率

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