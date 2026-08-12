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面對喘、咳、累 讓肺纖維化病友不再絕望

聯合報／ 特約記者楊正敏／台北報導
肺纖維化又稱菜瓜布肺，常出現乾咳、活動後喘、易疲倦等症狀。圖／123RF
肺纖維化又稱菜瓜布肺，常出現乾咳、活動後喘、易疲倦等症狀。圖／123RF

「過去曾有病人在剛確診肺纖維化時，就認為自己時日無多，甚至開始交代後事。」臺中榮總間質性肺病整合照護中心主任傅彬貴表示，隨著醫療進步，肺纖維化已不是束手無策的疾病，只要及早診斷、及早介入治療，並規律追蹤，許多患者仍可維持良好的生活品質。

肺纖維化俗稱「菜瓜布肺」，是肺部因反覆受傷與修復而形成纖維化，使肺組織逐漸變硬，影響氧氣交換功能，患者常出現乾咳、活動後喘、容易疲倦等症狀。由於早期症狀容易與感冒、氣喘、慢性支氣管炎等疾病混淆，不少患者輾轉就醫多年，直到肺功能明顯下降才確診。

傅彬貴指出，肺纖維化並非單一疾病，而是一大類疾病的統稱，可能的原因多達兩、三百種，包括特發性肺纖維化（IPF）、自體免疫疾病相關肺纖維化、藥物、職業暴露及環境因素等，因此找出病因、建立正確診斷，是治療的重要第一步。

傅彬貴說，許多人不了解肺纖維化，出現咳嗽、呼吸喘時，常當成感冒治療，或輾轉許多科別才發現。現在隨著治療持續進步，已有新藥完成第三期臨床試驗，可望今年在台灣取得藥證，將為患者帶來新的治療機會。患者不必一確診就感到絕望。

聯合報「慢病好日子」成立的肺纖維化臉書社團，長年提供衛教與交流，目前籌備中的病友關懷協會也將為患者爭取更多資源。

聯合報健康事業部更將在8月30日舉辦衛教講座，邀請臺中榮總間質性肺病整合照護中心主任傅彬貴、胸腔內科醫師蕭亦均、免疫風濕科主任黃文男、醫師廖育婉、復健科治療師卓俐吟及高雄長庚醫院副院長王金洲等重量級醫師專家解說最新治療趨勢、疾病追蹤、營養照護及氧氣治療等，現場更有病友經驗交流分享，歡迎患者與家屬報名參加，在專業醫療協助與病友互相打氣下，獲得繼續走下去的知識與力量。

肺纖維化衛教講座資訊

日期：8月30日（日）09:30-11:00（9:00開始報到）

地點：TOP SPACE三館時代廣場9A5教室 台中市西屯區朝富路213號

9樓-CBD時代廣場大樓內

肺纖維化 臺中 榮總

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