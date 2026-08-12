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西南風持續…西南部偶雨、中部以北午後熱對流 南卡颱風將生成

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健康你我他／赴美遇上急症 天價醫療費驚人

聯合報／ 文／陳新雄（北市信義）
美國天氣寒冷，兒子住高樓得高山症，就醫所費不貲。圖／陳新雄提供
美國天氣寒冷，兒子住高樓得高山症，就醫所費不貲。圖／陳新雄提供

前年冬季，兒是某高中籃球隊教練，帶徵選出的同學前往美國紐約某校進行移地訓練二周。那年美國異常寒冷，零下十幾度，他們抵達後，住在30層高樓上，幾天後兒感身體不適，服了自備的感冒藥，三天後無改善，只好麻煩他留學時的同學開車，載兒到診所就醫。

由於語言不通，表達不盡完全，兒耳朵流出異物，聽力損、呼吸喘…，看完診費是台幣近2萬元，兒打電話給我，請他先刷附卡。原已服藥，醫師也處理耳的問題，應復原了。但幾天後，兒來電說更不舒服，我們討論可能是住的樓層太高，空氣稀薄，先請他搬至下層樓的房間，一天後他的呼吸就順多了，但耳朵還是沒好。

我跟妻在台北心焦急，他同學又開車載他去另一家診所看診，醫師診斷是高山症，因此產生耳鳴、流膿，用儀器幫兒抽出，開別的藥，結帳近台幣3萬元。我嚇到，但請兒先刷卡，保平安吧。幾天後症狀改善，前後約7天才痊癒。

兒不是第一次赴美，但這次的經驗告訴我和妻，出發前，不只常備藥品要準備好，當地天氣也要評估。 但最重要的是，預備的費用要備好。

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