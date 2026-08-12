治慢病先治胖 醫籲及早介入

「肥胖是一種須積極治療的疾病，而非只是體質問題！」新北市立土城醫院腎臟科科主任蕭景中表示，目前國際上正在推展的「心腎代謝症候群」（ＣＫＭ）治療趨勢，主要認為，多數慢性病的最早禍根來自「肥胖」，因此治療順序應放在「胖、糖、心、腎」不是只停留在「有了糖尿病，才來顧心腎」，還是要從肥胖治療、體重管理著手，才能避免後續後患無窮。

蕭景中分析，當一個人長期處於肥胖、體重失控狀態，進而導致身體慢性發炎，很容易就會引發代謝症候群、糖尿病、心血管疾病、腎臟病等重大疾病。因此，如果先針對肥胖進行治療，避免後續產生糖尿病或心血管疾病，才能力挽狂瀾，防治效果將事半功倍。

醫界早發現，糖尿病常對腎臟造成很劇烈的長期危害，在台灣健保「論質計酬」制度中，最早推動的整合照護之一就是糖尿病與慢性腎臟病共照網的建置。不過蕭景中觀察到，臨床上仍有許多病患在疾病末期才發現問題，甚至因腎功能不佳就醫，才發現有糖尿病，此時疾病往往已惡化至晚期，治療更棘手。

蕭景中認為，若在糖尿病前期、有肥胖問題階段便積極介入、治療，讓肥胖不再持續進展，甚至逆轉糖尿病、代謝症候群前期病程，便可延緩病程進入糖尿病約五到十年，進而減少未來心臟衰竭、洗腎發生機率，建議病患多和醫師溝通、討論，以量身打造最適合的治療策略。