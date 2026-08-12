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不只控糖…器官保護 成糖尿病治療主流

聯合報／ 記者蘇湘雲許凱婷／台北報導
新光吳火獅紀念醫院心臟內科主治醫師洪惠風。聯合報系資料照
新光吳火獅紀念醫院心臟內科主治醫師洪惠風。聯合報系資料照

醫師提醒，長期處於肥胖、體重失控狀態，易引發代謝症候群、<a href='/search/tagging/2/糖尿病' rel='糖尿病' data-rel='/2/105040' class='tag'><strong>糖尿病</strong></a>、心血管疾病、腎臟病等重大疾病。聯合報系資料照
醫師提醒，長期處於肥胖、體重失控狀態，易引發代謝症候群、糖尿病、心血管疾病、腎臟病等重大疾病。聯合報系資料照

根據衛福部最新一一三年統計，糖尿病占國人十大死因的第五名，死亡人數為一萬六六三人，台灣糖尿病年鑑數據顯示，五成以上的糖尿病病患死於心肌梗塞、心衰竭與中風等心血管疾病。專家指出，近年來糖尿病治療趨勢轉向糖心腎共治、器官保護，但健保相關藥物使用率卻低迷不振，民眾對高血糖造成的重大器官傷害，常輕忽嚴重性。

「以前談糖尿病，大家最在意的是血糖有沒有控制好；現在國際治療觀念已轉變，糖尿病照護不只要控糖，更重視心臟、腎臟等重要器官保護。」財團法人糖尿病關懷基金會執行長李弘元表示，糖尿病影響全身血管，含括心臟、心血管、腦血管與腎臟等皆受影響，曾有病患三十多歲中風，因此不僅要血糖控制，做好重要器官保護更是關鍵。

新光醫院心臟內科主治醫師洪惠風分析，國外研究發現，「有糖尿病但還沒得心臟病」的人，日後發生心肌梗塞、中風甚至死亡的風險曲線，與「已經有心臟病但沒糖尿病」的人完全重疊，所以糖尿病被認為是「等同心臟病」。

事實上，醫界也發現，糖尿病患者一旦出現心肌梗塞、腦中風等重大心血管事件，血糖又沒有控制好，往後復發風險將大幅攀升，像心肌梗塞復發機率超過四成，另以腦中風為例，發病後一年內為復發高峰期，當出現第二次中風，情況往往更嚴重，醫療照護支出也更沉重，因此這些族群更須積極用藥，才能保護器官，避免後續付出龐大代價。

李弘元表示，近年國際糖尿病治療指引已從「血糖達標」轉向「器官保護」與「風險管理」。醫師在評估治療時，除了糖化血色素，也會同時考量患者是否合併動脈粥狀硬化心血管疾病、心衰竭、慢性腎臟病、肥胖等共病風險。GLP-1受體促效劑與SGLT2 抑制劑等器官保護用藥，已成為國際糖尿病照護的重要選項。

財團法人糖尿病關懷基金會執行長李弘元。圖／糖尿病關懷基金會提供
財團法人糖尿病關懷基金會執行長李弘元。圖／糖尿病關懷基金會提供

研究顯示，部分GLP-1受體促效劑可降低中風、心肌梗塞等重大心血管事件風險，並具體重管理效益；SGLT2抑制劑則在心衰竭與腎臟保護方面累積臨床證據。這代表糖尿病治療不再只看血糖，而是要進一步降低心血管、腎臟與死亡風險。

新北市立土城醫院腎臟科科主任蕭景中解釋，GLP-1受體促進劑所帶來的各項好處，約六、七成來自減重，但其餘效果機轉則來自於降低身體發炎、減少體內氧化壓力。研究顯示，即使使用GLP-1受體促進劑後體重沒降下來，多數用藥者、糖尿病病患的心血管風險、存活率等依然有獲得改善，對於脂肪肝、退化性關節炎的減緩也有一些正面作用。

目前，健保署已針對合併動脈硬化性心血管疾病（ASCVD）或曾發生重大心血管事件的第二型糖尿病患者，將GLP-1受體促效劑有條件納入第二線給付。洪惠風說，健保條件雖然有些限制性，但還是有許多病人符合資格，若不符合健保給付標準，若經醫師評估、建議，病患也可考慮選擇自費使用來提早保護自己的器官。

洪惠風強調，目前糖尿病治療策略已不能「頭痛醫頭」，須採取糖、心、腎共治（ＣＫＭ症候群）的整合照護模式；而養成規律運動、健康飲食的習慣，並定期進行血壓、血糖、血脂等檢測，才是避免走上心血管疾病這條不歸路的不二法門。李弘元也希望糖尿病病患多了解器官保護的重要性，配合醫囑，規律用藥，以減少後續併發症之苦。

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