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台彩短片 拍昭和特攝怪獸劇

聯合報／ 記者賴昭穎／台北報導
公益彩券形象影片首度挑戰特攝手法，讓公益盈餘故事走進你我日常。圖／台彩提供
公益彩券形象影片首度挑戰特攝手法，讓公益盈餘故事走進你我日常。圖／台彩提供

台灣彩券公司昨發表三支全新公益彩券形象短片，首度以昭和特攝、武俠及醫療劇等手法拍攝的類型電影為創意靈感，透過卅秒內劇情反轉，將偏鄉玩具巡迴車、二度就業婦女培力以及青少年職涯發展等公益彩券盈餘支持的真實案例，轉化為更貼近大眾的故事，展現公益彩券盈餘默默陪伴台灣每個角落、支持社會安全。

中國信託商銀受財政部指定發行公益彩券，並委託台彩執行。中信銀執行副總高人傑表示，公益彩券透過穩健累積公益盈餘與回饋金，建構起覆蓋全台灣的社會安全防護網。

台彩董事長黃志宜則說，看似電影般的劇情，都是公益彩券默默在大家身邊發揮影響力的真實日常，進而帶動全民共同參與良善循環。

台彩今年推出的三支短片，皆取材自公益彩券盈餘支持的真實公益成果。「怪獸來襲」以日本昭和特攝片為靈感，當觀眾以為怪獸即將展開激烈對決時，鏡頭卻反轉至一輛載滿玩具的偏鄉玩具巡迴車，呈現公益彩券盈餘支持玩具車巡迴服務深入偏鄉，陪伴孩子快樂成長。

「一帶宗師」則以俠女幹練的身段及銳利的眼神，比喻二度就業婦女透過職能培訓及考照，展現公益彩券盈餘支持婦女培力的成果；「神手奇蹟」則以醫療劇中緊張的手術室氛圍開場，鏡頭聚焦的其實是一群投入職涯探索、正在進行烘焙課程的青少年，呈現各縣市政府運用公益彩券盈餘推動青年培力，逐步找到未來方向。

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