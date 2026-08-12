疫情升溫…新冠門急診 單周達2.4萬人

風險激增，上周新冠門急診就診二點四萬人次，新增七十二例本土重症及十四例本土死亡病例，均為本流行季新高，預計近二周步入高峰期。類流感就醫人數明顯增多，上周逾九萬，疾管署預估再一、二周就進入流行期。

疾管署防疫醫師林詠青表示，上周本土新冠感染重症病例中，年紀最小者為南部出生一個多月的女嬰，也是這一波新冠疫情以來，年齡最小的重症個案，患有先天性心臟肺臟等疾病，因未滿六個月無法接種新冠疫苗，八月上旬出現咳嗽、食欲下降等症狀，目前仍在新生兒加護病房治療，時有呼吸喘，需使用氧氣。

疫調發現，與女嬰同住接觸者並未接種本季新冠疫苗，其中一名接觸者在七月底曾感染Ａ型流感，另一名在八月初感染新冠病毒。林詠青建議，照顧者應接種新冠疫苗，透過間接保護，避免嬰幼兒感染，另多注意嬰幼兒活動力、食欲及尿量，若有減少，務必就醫檢查。

在十四名本土死亡個案中，南部一名六十多歲男子本身有癌症病史，最近一次接種新冠疫苗於二○二三年，之後再沒接種過新冠疫苗。於八月初感染，出現症狀，不幸過世。

疾管署發言人林明誠提醒，六十五歲以上有慢性疾病或有免疫低下者，應要接種新冠疫苗。

林明誠指出，目前新冠公費抗病毒藥物儲備量充足，抗病毒藥物「倍拉維」還有十五點四萬人份、「舒冠效」則有一點七萬人份，「瑞德西韋」庫存十四點九萬劑，新冠公費抗病毒藥物儲備量充足。

林明誠也提醒，高風險族群者，如遇到狀況時，應戴上口罩，盡速就醫，以利醫師及早診治，開立抗病毒藥物。

至於流感疫情，上周類流感門急診就診患者累積九萬二○七五人次，呈緩升趨勢，預期一兩周內就會進入流行期。上周另新增七十例流感併發重症病例（六十四例H1N1、二例H3N2、四例Ａ未分型）、十二例死亡（八例H1N1、一例H3N2、二例Ａ未分型、一例Ｂ型）。

林明誠說，最近上呼吸道感染群聚通報件數同步增加，流感陽性群聚事件中檢出病毒以Ａ型為主，且集中於人口密集的養護機構。