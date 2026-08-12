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杜絕「空車養牌」！計程車汰舊換新替補期縮至2年 明起生效

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
交通部公告，未來車行不得強迫駕駛貸款、保險或收取未核准的不當費用，違者最高罰9萬。示意圖。聯合報系資料照
交通部公告，未來車行不得強迫駕駛貸款、保險或收取未核准的不當費用，違者最高罰9萬。示意圖。聯合報系資料照

為遏止計程車牌照炒作與車行壟斷剝削亂象，交通部昨公告，未來車行不得強迫駕駛貸款、保險或收取未核准的不當費用，違者最高罰九萬元，甚至可廢止營業執照；另為杜絕「空車養牌」陋習，汰舊換新替補期將縮短為「一年，加展延一年」，逾期未補，空車額將消失，新規將於明天（十三日）上路。

駕駛若要取得車牌，合法行駛計程車需先「靠行」，卻因地方政府未定期檢討合理牌照數量、車行長期把持空車牌，加上資訊不對等，導致原本免費發放的車牌被炒作成有價市場，甚至傳出一面車牌高達卅五萬元。

為此，交通部公告「汽車運輸業管理規則」及「汽車運輸業審核細則」，禁止車行巧立名目不當收費，例如強制駕駛人購車，或要求向指定對象辦理貸款、保險，以及其他不當限制駕駛人權益的行為。

此外，須建立行政管理費收費基準的審核及公開機制，並要求相關契約及收費憑證留供查核。交通部表示，經認定有不當收費情形者，且應退還超收款項，違者最高罰九萬，甚至可停止部分營業和廢照。

交通部也提到，修法後，計程車汰舊換新牌照繳銷後的替補期限，由現行的三年，縮短為一年，並得申請展期一次，最長一年，以有效管理牌照額，防止空車額把持在車行手上長期閒置。

計程車 車行 交通部

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