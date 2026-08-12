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新聞眼／北車黑白格大廳卸妝 包容性勿一起退場

聯合報／ 本報記者孟嘉美
多國語言的微笑地貼，15年來成為造訪北車旅客最大的共同記憶。記者胡經周／攝影
多國語言的微笑地貼，15年來成為造訪北車旅客最大的共同記憶。記者胡經周／攝影

台北車站大廳以黑白分明棋盤格地板，搭配多國語言的微笑地貼，十五年來成為造訪車站旅客，最大的共同記憶。但隨著新光三越接手北車商場經營，車站大廳經典意象也將退場。空間升級與硬體翻新固然引外界矚目，然而對於營業單位以整建之名、行奪回空間權之實，卻也成了旅人最深的擔憂。

台北車站是重要交通樞紐，車站大廳更是國內少數能容納數百人的無邊界公共空間。每逢周末南來北往的移工相約大廳聚會、台灣旅客與親友相約大廳碰面，有人匆匆趕車，有人席地而坐聊天，也有人在這裡等待、休息，北車大廳的自由、開放、多元與包容，已成為台灣邁向國際化社會最成功的招牌。

然而，過往台鐵曾兩度試圖收回車站大廳的使用權，甚至一度傳出研擬永久禁坐令，引發譁然。業者基於商業目的，追求營收、坪效最大化，若借改裝機會吃掉公共空間的使用權，使弱勢族群習以為常的活動場域面臨「迫遷」命運，恐怕讓車站大廳的公共性大打折扣，也減損台灣引以為傲的多元價值。

北車作為國家及交通樞紐，車站大廳的本質應為「公共資產」，無論空間如何優化，應秉持對所有人無門檻的開放。然而面對北車大廳未來規畫，台鐵董事長鄭光遠卻表示「由新光三越回覆」，這句話恐怕比是否保留「微笑地貼」更值得警惕。

北車大廳是全民的大廳，即使新光三越取得經營權，也不代表台北車站就此「賣給」新光三越。台鐵身為主管機關，應該是要確保公共空間的使用權不被犧牲。

「微笑地貼」代表著台灣社會面對多元文化時的理解與善意，今天它可以被拆除，卻不應連同背後的價值一起拆掉。台鐵與新光三越在讓北車大廳煥然一新的同時，也應思考如何讓公共性被保留下來，別讓黑白格走入歷史之際，也把城市裡最珍貴的包容力一併抹去。

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