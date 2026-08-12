快訊

驚天一怒！韓國瑜不忍了…推進總預算進度 正告誰是立院老大

西南風持續…西南部偶雨、中部以北午後熱對流 南卡颱風將生成

聽新聞
0:00 / 0:00

傷寒檢驗 史上首起誤判

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

國內出現傷寒檢驗史上首起實驗室誤判烏龍事件，疾管署八月六日公布今年首例本土傷寒確定病例，個案係在七月下旬至某家大型醫院所認可實驗室接受採檢，因操作者經驗不足、人工判讀誤差，檢出傷寒桿菌後，向疾管署通報此案。為求慎重，疾管署派人監測該菌株全基因定序，最後確認菌株為「非傷寒之沙門氏菌」。

疾管署副署長林明誠表示，該名個案為中部七十多歲女性，患有慢性病史，近期並無國內外旅遊史，七月中旬出現發燒及腹瀉等症狀，因症狀未改善，就醫後住院治療，採檢送驗確診，個案目前已出院，返家休養。

因該個案為今年首例本土傷寒確定個案，疾管署執行流行病學監測，為該名患者進行菌株全基因定序，不過，最後確認菌株為「非傷寒之沙門氏菌」，此為誤判烏龍事件。

林明誠指出，這次疑因檢驗流程出錯，在血清凝集試驗過程中，人工判讀誤差所致。

林明誠說，傷寒桿菌與其他特定細菌病原於單項血清凝集試驗中可能存在交叉反應機率，而微弱的凝集顆粒，常因操作者經驗不足、試劑效價下降或反應時間掌控不當而被誤判，導致檢驗結果判讀出現偽陽性。

林明誠說，正依照「傳染病檢驗機構品質保證作業要求」，要求該認可實驗室更正報告，並於八月十日排除該傷寒病例，另就本次實驗室品質管制不符合一事，進行原因登錄及分析及必要的矯正與預防措施。

疾管署發文至全國各家傷寒認可檢驗機構，如依檢驗程序確認傷寒桿菌生化特性，對於血清凝集產生陽性反應結果，務必落實「雙人核對」機制，並逐項確認各檢驗資料無誤後，才可發布檢驗結果。

疾管署 基因定序 實驗室

延伸閱讀

新冠重症、死亡雙創新高…重症年齡最小才滿月 雙側肺浸潤入住ICU

流感疫情升溫已逼近流行期 疾管署：最快8月下旬進入、9月達高峰

新冠疫情再升溫！上周近2.5萬人就醫 增72重症、14死

新冠恐成「週期性流行」 感染權威示警4大缺口：不能只靠一支快篩判定

相關新聞

北車大廳黑白格確定退場！民團憂「禁坐令」再起 公共空間開倒車

新光三越上個月底接手台北車站商場營運，預計投入十多億元改裝，其中為達成北車成為世界之窗的願景，規畫在北車大廳設置精品時鐘及六百吋電子大螢幕等設施，而國人熟悉的黑白磁磚大廳、微笑地貼確定將走入歷史。這也讓民團憂心，台鐵北車大廳「禁坐令」是否再起。

疫情升溫…新冠門急診 單周達2.4萬人

風險激增，上周新冠門急診就診二點四萬人次，新增七十二例本土重症及十四例本土死亡病例，均為本流行季新高，預計近二周步入高峰期。類流感就醫人數明顯增多，上周逾九萬，疾管署預估再一、二周就進入流行期。

15年來曾2度生波...黑白格已成北車招牌 老台鐵人不捨

台鐵台北車站內黑白相間的棋盤格大廳，是北車特色之一，不管平假日，常見民眾席地而坐聊天，也是移工假日聚集地，新光接手北車商場，將讓維持十五年的黑白棋盤格大廳卸妝，老台鐵人直呼不捨，但更強調，就算黑白格不復存在，背後代表的多元價值與故事應該要留下。

杜絕「空車養牌」！計程車汰舊換新替補期縮至2年 明起生效

為遏止計程車牌照炒作與車行壟斷剝削亂象，交通部昨公告，未來車行不得強迫駕駛貸款、保險或收取未核准的不當費用，違者最高罰九萬元，甚至可廢止營業執照；另為杜絕「空車養牌」陋習，汰舊換新替補期將縮短為「一年，加展延一年」，逾期未補，空車額將消失，新規將於明天（十三日）上路。

又有颱風將侵襲日本？ 昌鴻登陸茨城後降熱低 準「南卡」最新路徑曝

昌鴻颱風昨晚登陸日本茨城縣，民間氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，也是自1951年有紀錄以來，首個登陸茨城縣的颱風。南卡颱風即將形成，同樣是季風環流圈的一員，未來將轉向日本，強度以輕度颱風機率最高。

西南風持續 吳德榮：西南部偶雨、中部以北午後熱對流 南卡颱風將生成

西南風影響，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天至周六季風環流維持了台灣附近的西南風及其從南海輸送的水氣，持續大氣不穩定的型態。迎風面西南部有局部降雨，大氣不穩定，中部以北午後亦有局部雷陣雨的機率，有較大雨勢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。