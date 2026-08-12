傷寒檢驗 史上首起誤判

國內出現傷寒檢驗史上首起實驗室誤判烏龍事件，疾管署八月六日公布今年首例本土傷寒確定病例，個案係在七月下旬至某家大型醫院所認可實驗室接受採檢，因操作者經驗不足、人工判讀誤差，檢出傷寒桿菌後，向疾管署通報此案。為求慎重，疾管署派人監測該菌株全基因定序，最後確認菌株為「非傷寒之沙門氏菌」。

疾管署副署長林明誠表示，該名個案為中部七十多歲女性，患有慢性病史，近期並無國內外旅遊史，七月中旬出現發燒及腹瀉等症狀，因症狀未改善，就醫後住院治療，採檢送驗確診，個案目前已出院，返家休養。

因該個案為今年首例本土傷寒確定個案，疾管署執行流行病學監測，為該名患者進行菌株全基因定序，不過，最後確認菌株為「非傷寒之沙門氏菌」，此為誤判烏龍事件。

林明誠指出，這次疑因檢驗流程出錯，在血清凝集試驗過程中，人工判讀誤差所致。

林明誠說，傷寒桿菌與其他特定細菌病原於單項血清凝集試驗中可能存在交叉反應機率，而微弱的凝集顆粒，常因操作者經驗不足、試劑效價下降或反應時間掌控不當而被誤判，導致檢驗結果判讀出現偽陽性。

林明誠說，正依照「傳染病檢驗機構品質保證作業要求」，要求該認可實驗室更正報告，並於八月十日排除該傷寒病例，另就本次實驗室品質管制不符合一事，進行原因登錄及分析及必要的矯正與預防措施。

疾管署發文至全國各家傷寒認可檢驗機構，如依檢驗程序確認傷寒桿菌生化特性，對於血清凝集產生陽性反應結果，務必落實「雙人核對」機制，並逐項確認各檢驗資料無誤後，才可發布檢驗結果。