15年來曾2度生波...黑白格已成北車招牌 老台鐵人不捨

台鐵台北車站內黑白相間的棋盤格大廳，是北車特色之一，不管平假日，常見民眾席地而坐聊天，也是移工假日聚集地，新光接手北車商場，將讓維持十五年的黑白棋盤格大廳卸妝，老台鐵人直呼不捨，但更強調，就算黑白格不復存在，背後代表的多元價值與故事應該要留下。

二○一二年，齋戒月碰上印尼國慶，台鐵為防範移工聚集，竟在大廳外側圍起紅龍，阻隔假日在大廳聚會的外籍移工，經本報披露後引發社會極大激盪，移工等團體積極抗爭，才讓紅龍撤除。

不過疫情期間，為禁止民眾群聚，台鐵再度下達了「禁坐令」，且打算永久禁止席地而坐，引發旅客兩極評論。有移工難過表示「放假的快樂被剝奪了」，引發網友力挺，發動「坐爆」台北車站的活動。

時任交通部長林佳龍當時以貼文公開反對台鐵決策，強調「雜亂」、「難看」的感覺，無法輕易取代與推翻「友善」及「包容」。禁不住輿論壓力，台鐵最後開放，並在二○二○年七月設計了十種語言的「微笑地貼」，展現多元包容。如今微笑地貼將走入歷史，也讓不少老台鐵人感到惋惜。

有老台鐵人表示，當年微笑地貼上線，工人凌晨十二時漏夜換新裝時，自己看著黑白格從無到有、蛻變，如今將走入歷史，心中不免惋惜。

該名老台鐵人說，北車大廳在過去十五年，乘載了很多價值與人文關懷，回過頭去看多元、開放與紛擾，都能接受大眾檢驗，「我自己對它評分很高」，也期盼北車大廳能持續領航。