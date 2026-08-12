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攝護腺癌篩 明年試辦公費

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導

我國一年近萬名男性確診攝護腺癌，其中三成為晚期患者，死亡率偏高，為此，國健署於明年執行攝護腺癌篩檢試辦計畫，最近多次召開專家會議，討論篩檢工具的敏感度、特異性與追蹤機制，如果順利，攝護腺癌將成為第七項公費癌篩項目。

嘉義市於一一三年將攝護腺特定抗原（ＰＳＡ）檢查納入市民整合性健康篩檢項目，以期早期偵測攝護腺癌，篩檢對象為五十五至六十九歲，以及五十至五十四歲有家族史的男性市民，近一兩年，逐步擴大至嘉義縣及附近地區，篩檢成效不錯。

台灣泌尿科醫學會理事長、國衛院癌症研究所所長查岱龍表示，與國健署多次開會協商，已達初步共識，除了參考嘉義地區篩檢經驗，並研擬篩檢指引及標準流程，確定後，明年將在特定區域進行示範篩檢，未來逐步擴大至全國。

台灣五十歲以上男性約有四百萬人，查岱龍指出，一開始不會讓年逾五十的男性均接受公費篩檢，傾向以嘉義篩檢為範例，鎖定五十五至六十九歲及五十至五十四歲有家族史的男性，先於某些區域試辦，累積數據及經驗，藉此擬定後續政策。

台灣目前提供六項公費癌症篩檢，包含子宮頸癌、乳癌、大腸癌、口腔癌、肺癌、胃癌（胃幽門螺旋桿菌糞便抗原檢測）等，攝護腺癌將成為第七項公費癌篩，透過抽血，掌握血液中的ＰＳＡ。查岱龍表示，這是篩檢攝護腺癌的第一線工具，未來將導入「攝護腺健康指數」（ＰＨＩ）作為第二階段風險判斷。

查岱龍指出，ＰＨＩ同樣為抽血檢測，結合ＰＳＡ、游離型ＰＳＡ及p2ＰＳＡ等數值，進一步計算癌症風險，目前只要符合特定條件者，即可由健保給付，結果將成為醫師判斷ＰＳＡ異常者是否真需攝護腺切片的重要依據。

國健署長沈靜芬指出，ＰＳＡ為血液中檢測攝護腺健康的重要指標，但其偽陽性偏高，容易造成當事人驚慌，及醫療過度診斷，目前正研擬設置多階段「精準篩檢」流程，希望降低偽陽性、過度診斷及不必要切片，不要只靠單一次攝護腺特異抗原數據，就決定切片。

「不是ＰＳＡ異常偏高，就要病人做切片。」

查岱龍強調，疑似攝護腺癌個案必須接受超音波、核磁共振（ＭＲＩ）等高階影像儀器，以及加做「游離狀攝護腺特定抗原」（free PSA）檢查，藉此提早分辨良性攝護腺肥大與惡性腫瘤，提高早期診斷，降低死亡風險。

公費 國健署 查岱龍

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